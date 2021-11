Priseljenke imajo svoj praznik

Druženje in povezanost sta lastnosti vaščanov Koblarjev na Kočevskem že več kot 60 let, ko so v idiličnemu gozdičku, sicer lučaj od vaškega jedra, postavili temelje doma. Ker je sčasoma postal premajhen za čedalje večji nabor družabnih, kulturnih in športnih prireditev, je v vaški skupnosti padla odločitev, da stavbo in okolico nekoliko polepšajo oziroma celostno prenovijo. Pri tem so naleteli na razumevanje Občine Kočevje. Po dveh letih je dom obnovljen, slavnostno odprtje, ki je povezalo malone vse vaščane, so pripravili nedavno.

75.000 evrov je stala obnova.

»Pridobili smo sanitarije, gospodarsko poslopje z drvarnico, kuhinjo, povezano z domom, v slabem vremenu se bomo lahko družili pod večjim lesenim nadstreškom. Čez čas upam, da bo te prostore zapolnilo še kaj nove opreme,« upa Jožica Šerbec, predsednica vaške skupnosti, ki jo kličejo kar županja. Zahvalila se je vsem, ki so na različne načine pomagali, in dodala, da si želijo v dom vnesti tudi vsebine. Že letos so se vključili v projekt Ljudske univerze Kočevje – podeželje moje mesto. Za otroke, ki so na tabli ob odprtju zapisali, kako je lepo živeti v Koblarjih, in mladino bodo delavnice pripravile vzgojiteljice in učiteljice, v načrtu je predstavitev potopisnih predavanj.

Zbrala se je vsa vas.

Na priložnostni razstavi fotografij v dvorani doma so predstavljene vse dejavnosti, ki jih izvajajo čez leto. »Že vrsto let imamo dva pohoda, novoletnega in za kulturni praznik. Moški ob nedeljah na lepo urejenem igrišču brcajo žogo, med tednom je zelo živahno na balinišču. Za prvi maj se zberemo ob kresnem ognju, na svoj način že desetletja počastimo dan mladosti. Med tednom se s kolesi podamo do Hrovače (Ribnice), včasih tudi na drugo stran Male Gore, proti Polomu,« je razgibane dejavnosti naštela Koblarčanka Mojca Klemenc.

Anica Čampa in Mojca Klemenc Fotografije: Milan Glavonjić

Dopolni jo Anica Čampa in se pohvali, da imajo svoj dan v vasi tudi priseljenke. Petnajst se jih je namreč omožilo v Koblarje, sredi junija pa na snidenju obujajo spomin na čase, ko je ljubezen na poti do srčnega izbranca podirala meje.