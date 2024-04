Pripravite se na vikend! Takšno vreme nas čaka

Medtem ko je bilo število sončnih ur marca manjše od dolgoletnega povprečja, nam prvi aprilsko vikend obeta več jasnine. V soboto in nedeljo nas čakata jasna in sončna dneva.

Arso sporoča, da bo danes ponoči pretežno jasno, več oblačnosti bo na severovzhodu Slovenije in na Primorskem.

Jutri pa bo nekaj oblačnosti samo na zahodu, drugod po Sloveniji bo pretežno jasno. V večjem delu Slovenije bo še pihal jugozahodnik.

Sonce bo naše kraje tudi precej ogrelo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, najvišje dnevne v soboto do 23°C, na Primorskem in deloma Notranjskem do 21 °C.

V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno in zelo toplo. V nedeljo se bo temperatura dvignila tudi do 28 °C.

Kako pa se je odrezal marec?

Letošnji leta je bil drugi najtoplejši doslej, kljub temu da je imel podpovprečno število sončnih ur. Bil pa je tudi nadpovprečno namočen. Več vremenskih podrobnosti preteklega meseca si preberite spodaj.