Policisti bodo z nadvozov opravljali nadzor. Pozor, ne bodo preverjali samo hitrosti

V okviru evropskega tedna mobilnosti bo policija danes na evropski dan brez smrtnih žrtev prometnih nesreč med 10. in 17. uro kontrolirala voznike in jih opozarjala na prekoračitev hitrosti in prekratko varnostno razdaljo.

Letos so zaradi prehitre vožnje obravnavali 2588 prometnih nesreč, kar predstavlja 19 odstotkov vseh.

Policisti bodo na celotnem avtocestnem omrežju z več nadvozov kontrolirali voznike in preverjali, ali vozijo v skladu z omejitvami hitrosti in na primerni varnostni razdalji.

Nesrečam namreč največkrat botruje neprilagojena, objestna in tvegana vožnja, opozarjajo na Generalni policijski upravi.

Poleg nevarne vožnje opozarjajo tudi na prekratko varnostno razdaljo, ki je prav tako velikokrat vzrok prometnih nesreč, botruje pa tudi množičnim naletom vozil, kar ni redkost v jesenskih in zimskih dneh, ko je vidljivost na cesti slabša zaradi pogoste megle, deževja in krajših dni.

Prometne kazni * Neupoštevanje varnostne razdalje: 120 evrov * Nepravilno razvrščeno vozilo (reševalni pas) ob zastoju na avtocesti ali hitri cesti: 200 evrov * Telefoniranje med vožnjo: 250 evrov + 3 točke Prehitra vožnja na avtocesti ali hitri cesti: * do vključno 20 km/h 40 evrov * od 20 do 30 km/h 60 evrov * od 30 do 40 km/h 120 evrov * od 40 do 50 km/h 250 evrov in 3 točke * od 50 do 60 km/h 400 evrov in 5 točk * več kot 60 km/h 1.200 EUR + 9 točk

Letos je umrlo 20 ljudi

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je policija v letošnjem letu zaradi neprilagojene hitrosti obravnavala 2588 prometnih nesreč, kar je 19 odstotkov vseh. Po njihovih navedbah je v teh nesrečah 20 ljudi umrlo, 273 je bilo huje poškodovanih, kar 1352 pa lažje.

Na evropski dan brez smrtnih žrtev prometnih nesreč si vse države članice evropskega združenja prometnih policij Roadpol prizadevajo za to, da nihče ne umre na cesti.

Hkrati kot v preteklih letih udeležence prometa opozarjajo, da lahko vsak izmed njih že z majhnimi spremembami vedenja v prometu pripomore k izboljšanju prometne varnosti in morda reši tudi kakšno življenje.

Želijo si, da bi voznike to zavedanje spremljalo vse leto in bi nekoč dosegli t. i. vizijo nič, ko na naših cestah nihče ne bi umrl.