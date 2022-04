Preverili cene najema avtodoma: vse o najemu, varščini in stroških

Pomladni sončni dnevi nakazujejo, da so dopusti in počitnice vedno bližje. Tokrat predstavljamo ugotovitve Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS), koliko bi štiričlansko družino stal najem avtodoma.

Pred najemom ga dobro preverite.

Kot so pojasnili na ZPS, so pridobili cene 25 ponudnikov za termin od 11. do 19. junija 2022. »Za glavno sezono bi bili z rezervacijo v tem času že precej pozni, saj je večina ponudnikov odgovorila, da sredi julija nimajo na voljo nobenega avtodoma,« pravijo na ZPS. Zanimanje je torej veliko.

Avtodom ni samo prevozno sredstvo, v katerem je mogoče spati, je stanovanje, s katerim se vozimo naokrog. Pri najemu je zato treba pomisliti na najrazličnejše podrobnosti, od zunanje in notranje velikosti do vključene opreme, kopalnice, kuhinje, ogrevanja oziroma hlajenja in podobno.

Avtodom vrnite pravočasno Ponudniki ob prevzemu zahtevajo varščino, ki je lahko odvisna od vrste avtodoma, in sicer od 500 pa vse do 2500 evrov. Varščino vam bodo vrnili, če bo z avtodomom ob vrnitvi vse v najlepšem redu. S ponudnikom se dogovorite za točno uro, ko boste vozilo prevzeli in ga vrnili. Če boste zamudili, boste plačali zamudnino. Če se zgodi kaj nepredvidenega, takoj obvestite ponudnika in se dogovorite za drug termin. Za pregled avtodoma še pred najemom si vzemite vsaj eno uro časa, vsako pomanjkljivost vpišite v zapisnik in jo fotografirajte. Ponudnik lahko od vas terja odškodnino za vse poškodbe, ki niso vpisane v prevzemni zapisnik. Vsekakor mu takoj sporočite, če bi med potjo nastala kakršna koli poškodba ali napaka.

Na ZPS opozarjajo, da cena najema avtodoma ne bi smela biti edino merilo za najem. Pri 25 ponudnikih je za dva vikenda v juniju znašala med 720 in 1600 evri, pri čemer je treba upoštevati tudi morebitna doplačila, koliko opreme je vključene (denimo tenda, nosilec za kolesa) ...

Pri najemu avtodoma je pomembna velikost, ki naj sledi številu oseb, s katerimi boste delili bivalni prostor.

»Treba je najti kompromis med udobnim bivanjem in udobno vožnjo. Večji avtodomi nudijo več prostora, a se boste z njimi manj udobno in počasneje vozili, več težav boste imeli s parkiranjem, na ozkih cestah in v mestnih središčih,« opozarjajo na ZPS. Ker oprema avtodoma ni nujno vključena v najem, se pozanimajte, ali vključuje tudi denimo posodo, krožnike, kozarce in pribor, tendo, zložljive zunanje mizo in stole, jeklenko za kuhinjo, kemikalije za stranišče … Preverite, ali zraven spadajo tudi prtljažniki za kolesa, saj boste tako bolj mobilni v kraju prenočevanja.

Pozanimajte se tudi o morebitnih omejitvah števila prevoženih kilometrov na dan.

Pozorni bodite tudi na starost avtodoma, saj boste pri tistih, ki so še denimo v garanciji, lažje reševali morebitne tehnične zaplete. Pozanimajte se tudi o morebitnih omejitvah števila prevoženih kilometrov na dan, kar je še zlasti pomembno, če se podajate na križarjenje po evropskih cestah. Ob ceni najema bodite pozorni še na nekatere dodatne stroške. Vedno boste morali poravnati stroške priprave vozila, ki segajo od 50 pa do 150 evrov.