Sredi januarja je približno 1500 občanov v mariborski četrti Studenci prejelo letak, ki je napovedal postavitev prašičje farme, ta je na tem mestu v preteklosti že bila. Za obvestilom je stal Aleksandar Jovanović, zastopnik lastnice skorajda 25.000 kvadratnih metrov velikih kmetijskih zemljišč, ki obdajajo prestižno sosesko, kjer so stanovanja v novozgrajenih stanovanjskih blokih dosegala in tudi presegla 3000 evrov na kvadratni meter. Investitorji so zdajšnje lastnike vabili k nakupu elitnih stanovanj s prelepim pogledom na Pohorje, Pekrsko gorco in naravo. Aleksandar Jovanović, zastopnik l...