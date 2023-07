Lepa gesta: ne boste verjeli, kaj sta Franci in Slavko naredila za nov gasilski dom

Gasilci in krajani naselja Grmovlje v občini Škocjan dokazujejo, da ni nepremagljivih ovir ali nedosegljivih ciljev in da je mogoče, če stopijo skupaj, narediti nekaj, kar bi se marsikomu zdelo nemogoče, sploh v teh časih, ki ga zaznamuje nenehno hitenje in časa za sočloveka in za dobro skupnosti skorajda ni več. V Grmovljah povezanost, predanost in požrtvovalnost še niso zamrli, zato je bil minuli konec tedna zanje pravi praznik, ki se bo zapisal v zgodovino kraja in ga bodo slavili tudi bodoči rodovi.

»Letos mineva 110 oziroma 111 let, ko so se napredno misleči vaščani Grmovelj odločili, da se začnejo organizirano ukvarjati z gasilstvom v domači vasi. Pred tem so sodelovali z gasilci iz Škocjana, vendar so spoznali, da bi ob tedanji gradnji, takratni tehniki in opremi gasilcev pomoč ob požaru ali nesreči prišla precej pozno, verjetno prepozno. V času lesenih objektov in slamnatih streh so bile pomembne minute, sicer je vse pogorelo pred prihodom reševalcev. Tako so v začetku leta 1912 ustanovni člani Franc Kirar, Štefan Gruden, Janez Vrček in Anton Bregar ustanovili Gasilsko društvo Grmovlje,« se je v zgodovino ozrl Tone Marinčič, ki že četrti mandat uspešno vodi PGD Grmovlje.

To je mladi rod gasilcev PGD Grmovlje. So zelo uspešni na tekmovanjih. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Gasilci so vseskozi sledili osnovnemu poslanstvu; zagotavljati varnost v njihovem požarnem okolišu in širšem občinskem prostoru ter obvarovati ljudi in njihovo premoženje. Ponosni so, da njihovo društvo vključuje kar 184 članov, od tega 45 mladih, ki so najboljša napoved in zagotovilo, da se bo gasilska tradicija v kraju zagotovo še nadaljevala. Svojo zagnanost in predanost mladi in druge gasilske enote dokazujejo tudi na gasilskih tekmovanjih, so eni najboljših v regiji. Društvo deluje in združuje svoje člane na območju vasi Grmovlje, Hudenje, Dobruška vas in Dolenja Stara vas.

Utesnjen sredi vasi

Še do nedavnega so imeli star gasilski dom sredi vasi, utesnjen med hiše, brez parkirišč, brez prostora za vaje, prireditve in dejavnosti društva, neprimeren za hrambo opreme. »Po dveh desetletjih iskanja primernega prostora je bilo prelomno leto 2018, saj je bil v uradnem listu objavljen odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Škocjan, po določbah katerega je bila uveljavljena možna gradnja na parceli, kjer danes stoji nov gasilski dom. Naša člana Franci Oberč in Slavko Kirar, lastnika tega prostora, sta s svojo odločitvijo presenetila večino: zemljišče sta brezplačno podarila domačemu društvu. Odločitev o gradnji, o kateri se je razmišljalo in kolebalo dolga leta, je bila tako lažja in zato sprejeta. Obema smo vsi neskončno hvaležni: poleg podarjenega zemljišča sta ves čas gradnje aktivno sodelovala in pomagala,« je bil hvaležen Marinčič.

Gasilci so konec leta 2021 z nestrpnostjo pričakali gradbeno dovoljenje in v dneh okrog novega leta 2022 so zabrneli prvi gradbeni stroji in domači traktorji. »Gradnje smo se lotili s tako zagnanostjo, da smo preskočili položitev temeljnega kamna in vprašanja 'ali bo šlo' in 'ali bomo zmogli'. Ko je projekt že stekel, je bilo veliko usklajevanj in iskanja najboljših rešitev, včasih ni bilo najlažje, ampak danes smo zadovoljni vsi.

Opravljenih je bilo tisoče prostovoljnih ur

Posebna zahvala pri sodelovanju in sami gradnji gre članom gradbenega odbora, seveda ne gre pozabiti vseh članov in krajanov, ki ste pomagali pri gradnji. V pičlem letu in pol od začetka gradnje danes stojimo pred čudovitim, sodobnim in uporabnim gasilskim domom. Opravljenih je bilo 5440 prostovoljnih ur, za katere nam ni žal, saj imamo danes stavbo, ki je v ponos širši okolici,« je leto in pol gradnje povzel predsednik. Po popisu del oziroma projektni dokumentaciji je naložba vredna 420 tisoč evrov, pri tem pa gre še posebna zahvala občini Škocjan in županu Jožetu Kaplerju.

Novi ponos PGD Grmovlje FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Sobota je bila tako za ljudi iz Grmovelj in okolice praznična, saj so dobili prostoren gasilski dom in prostor okoli doma, ki bo živel in dihal z okolico. Slovesnosti so se udeležili najvidnejši predstavniki gasilstva na Dolenjskem, prišla je tudi namestnica predsednika Gasilske zveze Slovenije Janja Kramer Stajnko. Gasilci so poskrbeli za kulturni program, zaigrala je godba iz Šentjerneja, na harmoniko je zaigral član Janez Lekše, zapel pa njegov sin Jurij, so se pa ob tej priložnosti zahvalili vsem, ki so kakor koli pomagali, tako finančno kot v delu.

Štirje častni člani

Na prireditvi so razglasili tudi štiri častne člane. To je postal predsednik Tone Marinčič za svoje požrtvovalno, humano in nesebično delo v gasilski organizaciji, ki ji je predan štiri desetletja, sam pa za sklep upravnega odbora ni vedel. Častni član je postal Jože Zorko, ki je zadnja desetletja še kako aktiven, največji prispevek društvu pa je Jožetov trud za pridobitev zemljišča za tekmovanja, prireditve in gradnjo novega gasilskega doma. Seveda sta častna člana tudi dolgoletna aktivna gasilca, ki sta podarila zemljišče, 68-letni Slavko Kirar iz Grmovelj in 62-letni Franci Oberč iz Hudenj.

Ključe doma je prevzel Aleš Pirh (na levi), ki bo skrbel za dom. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Nov gasilski dom je blagoslovil upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar, častni občan občine Škocjan, ki je v nedeljo ob zaključku praznovanja občinskega praznika Knobleharjevo daroval slavnostno zahvalno mašo, saj je 60 let salezijanec in 50 let duhovnik.

Ne le gasilci, tudi gasilke so predane največji prostovoljni organizaciji na Slovenskem. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Trak so prerezali župan občine Škocjan Jože Kapler, predsednik PGD Grmovlje Tone Marinčič in predsednik Gasilske zveze Novo mesto Franc Anderlič. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Gasilski dom je blagoslovil upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar, ki je imel v nedeljo v Škocjanu zlato mašo. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda