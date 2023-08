Po poplavah izkoristili nova pravila, kratko pa potegnili delavci?

»Zaradi nujnih potreb za zaščito ljudi, premoženja, živali in okolja, fizičnim in pravnim osebam, ki opravljajo trgovinsko dejavnost, do preklica odrejam možnost odprtja prodajaln, v katerih se prodajajo živila, tehnično blago in otroška oprema, ne glede na določbe zakona, ki ureja trgovino, tudi ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih.« To je zapisano v odredbi, ki velja od 5. avgusta letos do preklica.

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS) je že pred dnevi opozarjal, naj se preveri odredbo in se omeji njeno veljavnost, preprečijo naj se zlorabe in se poskrbi za varnost delavk in delavcev v panogi. »Naj to ne postane poskus umika veljavne trgovinske zakonodaje, ki ščiti pravice trgovk in trgovcev po Sloveniji,« pišejo.

Izrabili razmere?

V zapisu z 11. avgusta so izpostavili še: »Dobronamerno sprejeti ukrepi se v naši družbi vse prepogosto izrabljajo, kar so storili tudi nekateri trgovci, ki so že napovedali, da bodo v prihodnjih dneh odprte vse trgovine, tudi na neprizadetih območjih.«

Trgovcem je sindikat v razmislek podal predlog, da bi »ponovno pregledali svoje marže in spustili cene nujno potrebnih dobrin oziroma naj preverijo lastne možnosti donacij. Visoka inflacija je v zadnjem letu marsikoga pomaknila na rob preživetja, danes pa ni več čas za ustvarjanje dobičkov, pač pa čas za solidarnost in pomoč ljudem v stiski.«

Sindikat je pobudo o omejitvi, tako krajevno kot časovno, na državne organe naslovil v minulem tednu. Kaj se je zgodilo, bodo razkrili ta petek, ko so sklicali novinarsko konferenco na to temo.

