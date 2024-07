Paraplegiki ob jubileju dobili nov kombi

Nikoli ne vemo, kakšno zgodbo nam bo spisalo življenje. Morda trenutek nepazljivosti, operacija ali bolezen, in lahko se znajdemo na invalidskem vozičku. Takrat smo postavljeni v neznani svet, poln na videz nepremagljivih preprek. Zato so v takšnih trenutkih še kako dobrodošla društva, ki pomagajo invalidnim osebam. Pred 45 leti so eno takšnih ustanovili v Novem mestu, gre za Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, ki deluje na območju kar 19 občin. »Iz leta v leto bolj se potrjuje, kako smiselna je bila ustanovitev samostojnega društva,« pravi Jože Okoren, ki ga predano in zagnano vodi že skoraj 30 let.

Jože Okoren vsa ta leta predano vodi društvo. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Društvo je invalidska organizacija s statusom nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva in združuje okoli 120 članov, gre za paraplegike, tetraplegike in osebe z diagnozo parapareze ali tetrapareze. S številnimi programi in aktivnostmi omogočajo, da tudi gibalno ovirani ljudje živijo aktivno in kar se da enakovredno življenje. Tako organizirajo prilagojene prevoze, preventivna predavanja, pomagajo pri izobraževanju in nabavi ortopedskih pripomočkov, skrbijo za rekreacijo in šport svojih članov, letovanja, kulturno in likovno dejavnost, še kako pomembna sta tudi njihova pomoč in sodelovanje z izvajalci del pri odpravljanju arhitekturnih ovir v domačem in javnem okolju. Društvo zelo dobro sodeluje z URI Soča Ljubljana, in sicer že od nastanka invalidnosti pri posamezniku, ko je ta na medicinski rehabilitaciji. Kot pove Okoren, vsakega obiščejo na rehabilitaciji in mu na nevsiljiv način predstavijo svoje poslanstvo, pa tudi to, kako se bo lahko čim lažje vključil v društvo, družbo in delovno okolje po rehabilitaciji.

Slovesnost je bila tudi priložnost za zahvalo članom.

Ker so ena od njihovih pomembnejših dejavnosti prilagojeni prevozi članic in članov invalidov na vozičkih, so se ob jubileju razveselili novega kombija, prejšnji jim je služil skoraj 12 let, v teh letih pa so z njim naredili več kot 300.000 kilometrov. Za marsikaterega invalida je prav društveni kombi tista nepogrešljiva in edina vez z družbo, saj so javni prevozi neprilagojeni za invalide na vozičkih.

Pred 45 leti so začeli društveno dejavnost, zato so v zahvalo prejeli častno listino: Martin Gorenc, Anica Radej, Bernarda Zorko in Jože Okoren. FOTO: M. Ž., Dolenjski list

Pri nabavi novega kombija sta največ prispevala Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij in Zveza paraplegikov Slovenije, glavni donatorji pa so bili Krka, tovarna zdravil, Soča oprema in Rotary klub Novo mesto ter nekateri manjši donatorji in tudi posamezniki. Slovesnost je bila tudi priložnost za zahvalo članom, ki so pred 45 leti začeli društveno dejavnost, častno listino so tako prejeliin. Odprli so tudi likovno razstavo članov društva:in tetraplegika, ki riše z usti.

V Novem mestu pa so te dni tradicionalno gostili likovnike iz pokrajinskih društev paraplegikov iz vse Slovenije. Na delavnici so ustvarjali: Jožica Ameršek, ki je tudi vodja kulturne dejavnosti v dolenjskem društvu in organizacijska vodja dogodka, Igor Papež, Vojko Gašperut, Dragica Sušanj, Metod Zakotnik (vodja kulturne dejavnosti na ZPS) in Željko Vertelj, mentor delavnice pa je bil Rasso Causevig. Delavnice so se udeležili tudi nekateri drugi člani dolenjskega društva, saj je bila ta odlična priložnost za klepet in izmenjavo mnenj.