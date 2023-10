»V svetu tišine, ki se skriva za vrati domov za starejše, leži neizrečena zgodba naših najmodrejših članov družbe. To je zgodba o zanemarjanju, ki tiho šepeta v ozadju našega vsakdana,« v svoj dopis, ki smo ga prejeli tudi v uredništvo Slovenskih novic, zapiše Emin Ferizović, študent medicine, ki je bil do prejšnjega meseca, ko je podal odpoved, zaposlen v socialnovarstvenem zavodu Vitadom Škofljica. Kot nekdanji zaposleni v domu za starejše in kot priča glede vseh nepravilnosti, ki so se tam dogajale, sem ta dom prijavil premierju Robertu Golobu ter varuhu pacientovih pravic, navaja sogovorn...