Opozicija zahteva glavo še enega ministra, to vse mu očitajo

Poslanci SD, LMŠ, Levice in SAB so vložili tudi interpelacijo za odstop kulturnega ministra Vaska Simonitija. »Ministrovo delo razgrajuje kulturno delovanje,« je v predstavitvi izpostavil poslanec Matjaž Nemec (SD).



Poslanci štirih opozicijskih strank so očitke kulturnemu ministru zapisali v 10 točkah, ki jih je na današnji novinarski konferenci predstavil Nemec. Na prvo mesto so postavili »odgovornost ministra za neučinkovito ukrepanje pri omejevanju in odpravi posledic popolne blokade dela in izvajanja storitev na področju kulture zaradi omejevalnih ukrepov boja proti epidemiji covida 19«.



Ministru očitajo tudi odgovornost za napade na svobodo in neodvisnost novinarskega dela ter poskus omejevanja neodvisnosti in pogojev za delo javnega servisa Radiotelevizije Slovenija in STA, odgovornost za zadrževanje izplačevanja finančnih sredstev za že opravljeno delo na področju filma in filmske produkcije, za »nesmiselno deložacijo« najemnikov prostorov na Metelkovi v Ljubljani in za politični odvzem statusa samozaposlenega v kulturi. Nepriprava nacionalnega programa za kulturo Po mnenju predlagateljev interpelacije je minister odgovoren tudi za neplačevanje socialnih prispevkov samozaposlenim v kulturi, za »retrogradno vodenje kulturne politike in suspenz socialnega dialoga«, za politično kadrovanje v javnih kulturnih ustanovah in za nespoštovanje ustavnega načela ločitve cerkve in države. Prav tako ministru očitajo nepripravo nacionalnega programa za kulturo.



Kot so zapisali, aktualni vladi in ministru Simonitiju »najbolj ustreza prav delovanje zunaj institucionalnih okvirjev, brez 'nepotrebnih' dolgoročnih usmeritev. To je namreč izvrstna podlaga za uresničevanje samovolje in vodenje kulturne politike po kulturnem programu stranke SDS, pri pisanju katere je sodeloval prav minister Simoniti.«

