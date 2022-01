Odziv Počivalška na prodajo slovenskih hotelov Madžarom: To so špekulacije

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek se je odzval na poročanje Dela, da naj bi sklad York svoj okoli 43-odsotni delež Save prodal madžarskemu skladu Diofa Asset Management, potem ko so zastali pogovori o prodaji tega deleža SDH.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. FOTO: Leon Vidic, Delo

SDH ima v letu 2022 več scenarijev za turistično skupino Sava

Dejal je, da del takšnih špekulacij ne želi biti, in pojasnil: »Če bi prodajali državni delež Save v stanju, kot je zdaj, bi delali škodo slovenskemu turizmu. Od prvega dne je moje stališče jasno: najprej konsolidacija slovenskega turizma, šele nato prodaja. S tem bomo maksimizirali pogajalska izhodišča. Prodaja v trenutku, ko je vpliv epidemije še vedno prisoten, bi povzročila neposredno škodo. In kdo bi odgovarjal za to? Naj bom jasen: York ni državni sklad, ampak zasebni, zato je tudi absolutno suveren v svojih poslovnih odločitvah, so se pa pogledi državnih lastnikov in sklada York v preteklosti bistveno razlikovali. Če prav razumem, zdaj pritiskate, da bi morala država na vsak način odkupiti delež Yorka, čeprav bi se lahko s tem postavila v slabši položaj? Še nekaj mesecev nazaj pa smo dobivali vprašanja, zakaj je delež Yorka treba sploh kupiti. Del takih špekulacij ne želim biti! SDH je pripravil LNU 2022 in Vlada RS ga je nekaj dni nazaj potrdila. Aktivnosti za leto 2022 so potrjene in upravljavec slovenskega premoženja ima nalogo, da temu tudi sledi,« je dodal.

SDH je sicer potrdil, da je v prvi polovici leta 2021 vodil nezavezujoče pogovore o pogojih nakupa za pridobitev izpostavljenosti Yorka v družbi Sava. »Nezavezujoči pogovori so zastali, ker pogojev nakupa medsebojno nismo uskladili, razmere v panogi pa so bile po oceni SDH za sprejetje nakupne odločitve zelo negotove,« so navedli.

SDH ima po dostopnih podatkih v lasti 18,69-odstotni delež Save, državna Kapitalska družba pa še 28,05-odstotni delež, tako da državni delež v Savi znaša 46,74 odstotka.

»SDH je v letnem načrtu upravljanja za leto 2022 predvidel več mogočih scenarijev in s tem tudi večjo fleksibilnost pri prihodnjem odločanju o turističnih družbah, predvsem pri ključni turistični skupini Sava. Formalni postopek prodaje ali nakupa deleža v Savi na strani SDH v tem trenutku ne poteka. Prihodnjih odločitev glede urejanja razmerij med lastniki in upniki ter drugimi deležniki SDH še ne more komentirati,« so zapisali v SDH.

SDH ni bil v stiku s predstavniki Yorka ali Madžari

Glede morebitne prodaje Yorkovega deleža Save madžarskemu skladu so navedli, da »SDH ne razpolaga z uradnimi informacijami o prodajnih aktivnostih drugih delničarjev Save in ob tem odločno zanika informacije, objavljene v medijih, da 'naj bi v SDH razmišljali o prodaji svojega deleža madžarskemu skladu', saj na to temo uprava SDH ni bila v stiku s predstavniki Yorka niti z madžarskim skladom, ki ga mediji omenjajo kot kupca, niti SDH ne vodi prodajnih postopkov«.