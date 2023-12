Od gasilca Alojza se bodo poslovili v petek

V petek, 22. decembra, se bodo svojci, prijatelji in gasilci poslovili od svojega tragično preminulega tovariša Alojza Levičnika. Na spletni strani Gasilske zveze so zapisali, da se bodo gasilci od člana Poveljstva Gasilske zveze Ljubljana in pomočnika poveljnika poslovili z zborom gasilcev pri gasilskem domu Lipoglav.

Levičnik je v 62. letu starosti umrl za posledicami nesreče, ki se je zgodila v soboto v naselju Pance pri Malem in Velikem Lipoglavu.

Priljubljeni gasilec je prijateljeval tudi z najbolj priljubljenim duhovnikom v državi Martinom Golobom, ki ga bo kot dušni pastir grosupeljske fare tudi pokopal.

Župnik Martin Golob in gasilec Alojz Levičnik FOTO: Pgd Lipoglav Pgd Lipoglav

Predvidevajo, da se je nesreča zgodila ponoči, prevrnjen traktor, pod katerim je bil voznik, pa je sprehajalka našla zjutraj. Vest o njegovi smrti je močno pretresla gasilce in domačine. Bil je aktiven operativec in član poveljstva Gasilske zveze Ljubljana, kjer je bil vodja enote za logistiko.