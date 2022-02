Ob znanih obrazih na slovenski gimnaziji še devet parov dvojčkov in trojčice

I. gimnazija v Celju, nekateri ji v žargonu rečejo tudi Kajuhova gimnazija, je elitna šola z več kot 210-letno tradicijo.

V njej so gulili šolske klopi tudi znani.

»Naša, sam rad rečem tudi kar moja gimnazija, saj sem bil med letoma 1973 in 1977 tudi sam njen dijak, daje dijakom številne možnosti in priložnosti, da razvijejo svoje potenciale in talente. Spodbujamo jih in oblikujemo v zdravo in kritično misleče ljudi. Status odlične šole pa uživa tako v lokalnem kot širšem okolju zaradi rezultatov, ki jih dijaki dosegajo v učnem procesu, na maturi in raznih tekmovanjih, kar nas uvršča v sam vrh slovenskih gimnazij,« je ponosen ravnatelj I. gimnazije Celje dr. Anton Šepetavc, ki je poklicno pot začel v Rudarskem šolskem centru v Velenju, nadaljeval v Šolskem centru Celje, v šolskem letu 1984/85 pa se je kot učitelj vrnil v svojo gimnazijo, na čelu katere je zadnjih 15 let.

Ponosni ravnatelj

Kot je dejal v enem od pogovorov za šolski časopis, s to šolo živi že toliko let, da jo zares čuti kot drugi dom. Poleg slovenščine in francoščine je v svoji dolgoletni pedagoški karieri poučeval tudi latinščino in umetnostno zgodovino. Ponosen je na številne znane Slovence, ki so bili dijaki I. Gimnazije v Celju.

Ravnatelj dr. Anton Šepetavc živi in diha s skoraj 900 dijaki.

Od škofa Antona Martina Slomška in pesnikov Antona Aškerca in Karla Destovnika Kajuha do umetnice Lile Prap, športnikov Stanka Lorgerja, Katarine Srebotnik, Bena Udriha, Petra Kauzerja, Anemari Velenšek, Ane Drev in bratov Žvižej do Mojmirja Sepeta, Ota Pestnerja, Nuške Drašček in Marjetke J. Vovk do Matjaža Kmecla, Milana Brgleza, Zdravka Počivalška, Irene Majcen, Stanislava Pejovnika in Franja Bobinca.

»Čeprav je stroga in zahtevna, nam je uspelo ohraniti tudi toplino in domačnost, izvirnost in drugačnost,« je ponosen ravnatelj Šepetavc, ki se je rodil kot sedmi otrok v družini in je odraščal v skromnih razmerah. In morda je tudi zato prepričan, da morajo otroci šolo čutiti kot svoj drugi dom.

»Od nekdaj trdim, da smo učitelji v šoli zaradi otrok in ne obratno. Moramo jih učiti in tudi kaj naučiti, jih vzgajati in po možnosti tudi vzgojiti. Za vse to pa jih moramo najprej razumeti in imeti radi. Slab je oče, ki ne pozna svojih otrok. Enako slab je ravnatelj, ki ne pozna učencev svoje šole. Jaz se že leta trudim, da jih zares poznam, čeprav jih je na naši šoli skoraj 900,« pravi Šepetavc, ki pred štirimi leti zato ni mogel spregledati šestih parov dvojčkov in trojčic, ki jih je bilo na šoli vse več.

»Zato sem z njimi organiziral prvo srečanje, načrtoval sem tudi družinski piknik z njimi in njihovimi starši. A žal je vmes posegla zloglasna korona in tega nismo mogli realizirati. Letos, ko je število dvojčkov še zraslo, trojčice pa so že v 4. letniku, smo se spet zbrali in se tudi fotografirali, saj je to nekaj edinstvenega v 210-letni zgodovini naše I. gimnazije,« nam zaupa sogovornik, ki je na vse zelo ponosen. »Največje bogastvo vsake šole so njeni ljudje; če so podvojeni ali celo potrojeni, pa še toliko bolj.«

Izjemni

»Naši dvojčki in trojčice so izjemni fantje in dekleta, vsi po vrsti zelo aktivni. Eni so športniki, drugi glasbeniki, nekateri pa kar oboje in še kaj zraven. Zlati otroci!« devetih parov dvojčkov in dvojčic ter trojčic Pie, Maše in Žive Lilija, ki prihajajo iz Celja, ne more prehvaliti ravnatelj Šepetavc, ki je bil v dijaških letih tudi sam perspektiven nogometaš in član šolske nogometne reprezentance. Poleg omenjenih trojčic četrti letnik obiskujejo še dvojčici Alisa in Larisa Žagar Slemenšek iz Levca, Sara in Tina Jernejc iz Mozirja ter dvojčka Luka in Urška Kolar iz Celja ter Iza in Jan Vodenik iz Celja. Tretji letnik obiskujeta dvojčka Iztok in Jure Golob iz Laškega ter Nejc in Niki Šiljeg iz Rogaške Slatine pa tudi Maša Juričan iz Podčetrtka, ki pa ima brata dvojčka (Miho) na ekonomski šoli v Celju.

210 let že deluje

I. gimnazija

v Celju.

Dijakinji drugega letnika sta dvojčici Iza in Zoja Kalin iz Radeč, ki sta si od vseh še najbolj podobni in ju pogosto zamenjujejo, ter dvojčka Ema in Aljaž Bornšek iz Celja. V tem šolskem letu sta prag prvega letnika prestopila še Maya in Maj Orešek, dvojčka iz Sevnice. Skupaj torej I. gimnazijo v Celju obiskuje devet parov dvojčkov in dvojčic ter trojčici, ena dijakinja pa ima brata dvojčka na drugi šoli. Brez dvoma podatek, ki bo v zgodovini šole našel prav posebno mesto.