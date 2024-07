Nova telefonska goljufija, pokličejo vas in ...

Policija je v zadnjem obdobju prejela več prijav poskusa telefonskih goljufij, ko se goljufi predstavljajo kot policija, v nekaterih primerih tudi kot carinska uprava. Z lažno zgodbo o prispelem paketu s prepovedanimi drogami poskušajo od klicanih pridobiti osebne oz. bančne podatke. Če jim to uspe, pa jih lahko finančno oškodujejo.

Policisti v današnjem sporočilu za javnost pojasnjujejo običajen potek tovrstnih goljufij. Ko se klicani oglasi, se običajno začne v angleškem jeziku predvajati posnetek z lažno zgodbo, da je v Slovenijo (Ljubljano) prispel paket s prepovedanimi drogami na njegovo ime. Pri tem od klicanega želijo, da na tipkovnici pritisne številko 1.

Goljufi pogosto kličejo iz (lažnih) slovenskih telefonskih številk. Prejemniku klica se namreč na telefonu izpiše slovenska telefonska številka, klicatelj pa je najverjetneje nekje v tujini, medtem ko pravi lastnik številke sploh ne ve, da jo uporablja še kdo drug (gre za t. i. spoofing), opozarjajo na policiji.

Želijo vas prestrašiti

»Cilj goljufov je, da vas s klicem in vsebino prestrašijo do te mere, da jim posredujete svoje osebne oz. bančne podatke. S tem vas lahko v nadaljevanju finančno oškodujejo,« so posvarili policisti.

Ljudi opozarjajo, naj ne nasedajo neznanim klicateljem. Če je le mogoče, naj se ne oglašajo na telefonske klice s številk, ki jih ne poznajo oz. jih nimajo shranjenih v svojem imeniku. Če se vendarle oglasijo, naj tovrsten klic takoj prekinejo in ne čakajo do konca klica ter naj ne pritiskajo nobene od številk na številčnici.

Predvsem pa svetujejo, naj klicateljem ne posredujejo svojih osebnih ali bančnih podatkov, na primer številke plačilne ali kreditne kartice. Prav tako odsvetujejo nameščanje raznih aplikacij na svoje telefone oz. računalnike po navodilih klicatelja.

Z e-pošte na telefon

Policisti ugotavljajo, da so podobne primere goljufij v imenu policije v preteklosti pošiljali predvsem po elektronski pošti, sedaj pa jih izvajajo po telefonu.

To pa je, kot so zapisali, lahko celo nevarneje, saj na ta način na prejemnika klica vršijo časovni pritisk, prejemnik pa dobi občutek, da se mora odzvati in nima časa za razmislek. Posledično lahko prejemnik klica dejansko preuranjeno sledi navodilom goljufa.