Nova Gorica bo od petka do nedelje v znamenju čipk

V Novi Gorici bo konec tedna 20. kongres Mednarodne organizacije za klekljano in šivano čipko OIDFA, ki bo potekal med 4. in 6. avgustom. Ob nakupu dnevne vstopnice, ki stane 20 evrov za naključne obiskovalce in 10 evrov za člane čipkarskih šol, društev, sekcij in skupin, ki sodelujejo na stojnicah, sta mogoča ogled razstav ter obisk prodajnih in predstavitvenih stojnic. Predstavilo se bo 22 čipkarskih šol, društev, sekcij in skupin iz Francije, Italije, Španije in Slovenije.

Že v četrtek, 3. avgusta, bo sestanek upravnega sveta OIDFA, v petek, 4. avgusta, pa bo dopoldne najprej generalna skupščina OIDFA, nato pa še odprtje kongresa. Od 12. do 18. ure bodo na vrsti razstave, predstavitve in prodaja. Popoldne bodo sledila predavanja o izvoru značilnih goriških čipkarskih šivov ob delu učiteljice, nato o čipki z iglo Aemilia Ars in o Čipkarski šoli v Izoli (1881–1936). Sledi še odprtje razstave E-LACE in MP3 Čipke Eksperimentalne skupine Prostora za čipke LaceSpace Ljubljana.

Kongres bodo sklenile podelitve nagrad.

V soboto, 5. avgusta, bodo med drugim predstavitve čipkarskih šol in skupin, popoldne pa drugi del predavanj o izdelovanju slovenske klekljane čipke. Podoben program z razstavami, predstavitvami in prodajo ter predavanji bo še v nedeljo, 6. avgusta. Podelili bodo še nagrade in kongres tudi uradno sklenili.