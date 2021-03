Eva Irgl: Skrajno podlo, skrajno podlo (V ŽIVO)

Prek 202.000 okuženih in več kot 4200 umrlih. S temi besedami je današnjo interpelacijo zoper ministra za delo, družino in socialne zadeve Janeza Ciglerja Kralja, začela poslanka iz vrsti LMŠ Jerca Korče. »Lahko obračate, a zaman,« je dejala ob predstavljanju številk, ki jih je označila kot alarmantne. Opozorila je na 12.155 okuženih oskrbovancev v domovih za starejše, 2158 jih je bitko z virusom izgubilo. Sprašuje se, koliko smrti bi lahko preprečili, če bile reakcije drugačne, skrbnejše, pravilnejše. Koliko bi jih še živelo, če bi – tako Korčetova – minister delal svoje delo, upošteval sklepe strokovne skupine. V odgovoru na interpelacijo, po besedah Korčetove, ni zanikal ali ovrgel niti enega očitka, spisal pa da je približek propagandnega gradiva: »Nevestno ste opravljali svojo delo. 2158 umrlih v domovih je zgolj posledica.« Očita mu, da je bil večkrat opozorjen na nevzdržno stanje, pa niso reagirali, ob vsem skupaj da je molčal in leporečil. Očita mu tudi, da ni storil niti tistega, kar mu je bilo predlagano: »Zato ste objektivno in subjektivno odgovorni za dogajanje v domovih in za posledice.« Omenila je tudi, da niso niso poskrbeli za ustrezne zakonske rešitve, ki bi pomagali zajeziti razširjenje virusa. Omenila je tudi soodgovornost za širjenje okužb na delovnih mest in tudi širjenje virusa v splošni populaciji. Izpostavila je tudi podtaknjence v zakonih, katerih cilj je bil boj z epidemijo. Prisegli ste, da boste delovali po svoji vesti in za blaginjo Slovenijo, da to velja tudi za prevzemanje politične odgovornosti, je zaključila.

Cigler Kralj upa, da ne bodo podprli interpelacije

​Za njo je za govornico stopil minister Janez Cigler Kralj. Očitke iz interpelacijo jemlje zelo resno, meni pa tudi, da je na interpelacijo dobro odgovoril. Svojcem pokojnih je izrekel sožalje, pri tem pa je poudaril, da so domovi za starejše krizo pričakali na kolenih. »Kot minister sem z ekipo storil resnično vse, kar je bilo v moji moči, da smo epidemijo v domovih starejših obvladovali v okviru danih razmer in možnosti,« verjame interpelirani minister, ki je prepričan, da je ta interpelacija tudi ogledalo delu preteklih vlad. Drugi val je označil za katastrofalne, da pa so se zdaj razmere umirile in so pod nadzorom. Vpeljali so hitro testiranje za zaposlene v domovih, nato cepljenje zaposlenih, pa tudi kadrovske in finančne okrepitve. V nadaljevanju je govoril o sprejetih ukrepih, s katerimi so po njegovi oceni pomagali ohraniti 300.000 delovnih mest, to pomeni stotisoče družin. Govoril je o solidarnostnih dodatkih, s katerimi da so mnogi lažje prebrodili obdobje. Na koncu je dejal, da upa, da interpelacije ne bodo podprli. Ob tej priložnosti se je minister zahvalil požrtvovalnemu osebju, negovalnemu in zdravstvenemu, strežnemu in kuharskemu osebju, fizioterapevtom, vsem podpornim službam, vodstvom domov, civilni zaščiti, in seveda kolegom na

ministrstvu za zdravje.





Eva Irgl: Skrajno podlo

Poslanka SDS Eva Irgl je dejala, da oni ljudem pomagajo in da ti to vidijo, drugi pa da izvažajo težave. Obregnila se je ob opozicijo, ki da jim otežuje in zavlačuje sprejemanje paketov pomoči.

​

»Skrajno podlo, skrajno podlo,« je komentirala očitke o neukrepanju ministra pri zajezitvi virusa in podtikanja, če uporabimo besede Irglove, odgovornosti za smrti. Izpostavila je tudi, da so v času ministra Ciglerja Kralja zagotovili petkrat več sredstev, kot v času katerekoli leve vlade.



S prstom je pokazala tudi na opozicijo, ki da je v preteklih letih denar med drugim namenila vzdrževanju nevladnim organizacijam, katerih dosežke milijonov vloženih v tako imenovano progresivno kulturo, je dejala Irglova, smo lahko občudovali pred in na fasadi ministrstva za kulturo, na letakih polepljenjih po Ljubljani, na umetniških instalacijah pred državnim zborom, kjer je bil višek performensa velik iz snega narejen penis, sežiganje lutke z obrazom predsednika vlade, vzklikanje smrt janšizmu in drugo. »Res lepo porabljeni milijoni,« je dejala. Medtem pa ta vlada denar vlaga v DSO-je, v krepitev kadrovanja, očitki ministru za smrti pa je označila za neprimerne. Število smrti bi lahko bilo manjše, je priznala, a le, če bi prejšnje vlade upoštevale predloge SDS, je izrazila mnenje.



SDS interpelacije, pričakovano, ne bo podprla.

Prelaganje odgovornosti

Brane Golubović, LMŠ, je ministru očital, da ni nič drugačen od vlade: gre le za prelaganje odgovornosti za napake. Očita mu širjenje virusa na delovnih mestih, ki da so bila tisti multiplikator, od koder so se okužbe širile v javnost in tudi DSO-je. Opozarja, da so bili na to opozorjeni, a da tega niso upoštevali. Samo Nemčijo bi morali kopirati glede tega, je dejal Golubović.



Zanemarili ste svojo dolžnost, verjame Golubović, zdaj pa prelagate odgovornost, glede širjenje okužb na delovnih mestih v DSO. Ignoriral, da je ključne predloge, zato jim je skupaj z vlado spodletelo. Najmanj kar bi morali do danes narediti je, da bi predsedniku vlade ponudili svoj odstop, je jasen. S tem bi prevzel odgovornost, ker mu ni uspelo zaščititi najranljivejših in zaposlenih, je jasen poslanec LMŠ. Glasovali bodo za razrešitev, tudi, ker po njihovem mnenju minister funkciji ni dorasel. Bil je ob nepravem času na nepravem času.

Levica: minister je naredil več napak

Soniboj Knežak je v imenu SD napovedal, da bodo z vsemi glasovi podprli interpelacijo.



Mojca Žnidarič, SMC, je interpelacijo označila za poskus zlorabe izjemnih okoliščin za reinterpretacijo dogodkov. Interpelacije ne bodo podprli.



Levica bo glasovala za razrešitev ministra, je dejal poslanec Primož Sitar. Cigler Kralj je po njegovem mnenju naredil več napak, posledica pa je vidna tudi po presežnih smrtih, pa tudi po številu okuženih v domovih za starejše – okužila se jih je več kot polovica.

Jožef Horvat: Potrebno je restiranje

Jožef Horvat iz vrst NSi, torej strankarski kolega ministra Cigler Kralja, pričakuje, da bo minister dobil podporo in bo ponovno ustoličen. Ima podporo vlade in celotne koalicije, je dejal. Izpostavil je fizične napade na ustanove, ki so se dogajale v zadnjem mandatu, pozive k izključevanju in tudi na sovražnost. Po njegovem mnenju je potrebno resetiranje, saj je kultura parlamentarnega dialogu v državnem zboru na nizkem nivoju.



O očitkih zoper ministra je zavrnil, češ da je zanje odgovoren minister za zdravje, ki pa je, tako je dejal Horvat, zbežal. Ker ga ni več, ga ne morejo interpelirati.



»Smo naredili tudi kakšen zdrs, se znamo tudi opravičiti, in se opravičujemo,« je dejal in dodal, da jih ne morejo na tako cenen način zlomiti.



V Novi Sloveniji priznavajo, da se nas je interpelacija zoper ministra Ciglerja Kralja dotaknila: Spraševali so se, zakaj zoper njega. Občutek je, da mora NSi za svoje izjemno uspešne kamniške zgodbe danes doživeti maščevanje, ugiba Horvat: »Odpuščamo, saj predlagatelji ne vedo, kaj delajo.« Današnje čase je označil za čas propadlih nezaupnic in interpelacij.



Poslanec Vojko Starovič iz Stranke ​Alenke Bratušek verjame, da bi moral minister stopiti pred ljudi, povedati, kaj je šlo narobe in se opravičiti. A tega ni storil. Interpleacijo bodo podprli.



​Jurij Lep iz Desusa je dejal, da bodo poslanci sprejeli odločitev po predstavitvi vseh stališč v državnem zboru.



​Zmago Jelinčič Plemeniti je napovedal, da bodo ministra podprli.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: