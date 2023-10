Neuradno: namesto Francozov v Revoz Kitajci

Novomeški Revoz naj bi dobil novega lastnika. Med potencialnimi kupci Revoza naj bi bil kitajski Geely - Renaultov partner na Kitajskem, sicer pa velja za enega največjih kitajskih avtomobilskih gigantov, poročajo Finance. V Evropi je znan kot lastnik Volva in delni lastnik Mercedes-Benza. V Evropi so prisotni z znamkama Polestar in Zeekr.

Obseg dela v modernizirani tovarni je še komaj vzdržen – letno namreč izdelajo le še okrog 60 tisoč avtomobilov, kar predstavlja tretjino proizvodne kapacitete tovarne. Za primerjavo - Revoz je v preteklosti izdelal več kot 200 tisoč vozil na leto. V novomeškem podjetju je trenutno zaposleno 1.400 ljudi. V zlatih časih so zaposlovali več kot tri tisoč ljudi.

Med najverjetnejšimi se omenja Geely. FOTO: Maxim Shemetov Reuters

Viri iz Revoza pravijo, da če bi v Revozu začeli proizvodnjo električnih avtomobilov, večjih težav ne bi imeli. Tam so namreč izdelovali električnega smarta, še zdaj pa izdelujejo električnega twinga. Finance še poročajo, da naj bi Geely v Revoz vstopil s solastniškim deležem. Renault je sporazum s kitajskim podjetjem podpisal junija letos.

Kitajci iščejo pot v Evropo

Kitajski proizvajalci naj bi v Eropi gradili nove ali iskali obstoječe tovarne, da bi se izognili logistiki prevoza vozil iz Kitajske. V Revozu naj bi izdelovali manjše avtomobile. V Revozu so potrdili, da potekajo pogovori z Renaultom in drugimi partnerji. V tovarni trenutno izdelujejo clia in twinga, ki pa se čez leto ali dve umika iz proizvodnje. Če se bodo naročila za avtomobila zmanjšala, bi se lahko Revoz znašel v hudih težavah. V Revozu pravijo, da bodo do konca leta izdelali 62 tisoč avtomobilov, 31 tisoč cliov in približno toliko twingov, od tega bo 17 tisoč twingov električnih.

Na evropskem trgu so prisotni z znamko Zeekr FOTO: Aly Song Reuters

Geely pa ni edini, ki ga omenjajo kot novega potencialnega partnerja Revoza. Omenjajo še japonsko podjetje Nissan, Revoz pa naj bi obiskali tudi predstavniki Kie in Magne. Znak, da se Renault umika iz Revoza, naj bi bilo tudi dejstvo, da v Novem mestu še ne vedo, kaj bodo delali čez štiri leta. Viri namreč pravijo, da je proizvodni cikel posameznega modela sedem let in da imajo razvojniki po dveh letih proizvodnje modela že novega, vključno z določeno lokacijo proizvodnje.