Nad Slovenijo nevihtne celice: ponekod grozi toča (FOTO)

Predvsem v južnem delu Slovenije se je pooblačilo. Trenutno (ob 13.50) je velika verjetnost toče za Ljubljano in okolico, Notranjsko, Goriško in Kočevsko.

FOTO: Zaslonski Posnetek, Arso

Vremenoslovci so za popoldne napovedali posamezne plohe in nevihte, predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija.

Obeti za četrtek

V četrtek bo sprva deloma jasno, nato bo oblačnost naraščala. Sredi dneva se bodo v zahodnih krajih začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo popoldne širile proti osrednji Sloveniji. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 26 do 30, v alpskih dolinah okoli 23 stopinj Celzija.

V noči na petek bodo padavine zajele večji del Slovenije

V noči na petek bodo padavine z nevihtami prehodno zajele večji del Slovenije. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne padavine bodo oslabele in do večera ponehale. Hladneje bo.

V soboto se bo razjasnilo. Zjutraj bo nižinah marsikje megla ali nizka oblačnost.

Je neurje doseglo vaše kraje? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.