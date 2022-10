V prisrčni vasici Lopar v zaledju Kopra so v nedeljo s tradicionalno slovesnostjo obudili spomin na ustanovitev partizanskega mornariškega odreda Koper. Odred, ki je bil v Loparju ustanovljen leta 1944, je v narodnoosvobodilnem boju sodeloval v zaključnih operacijah osvobajanja slovenskega Primorja. Sprva se je omejil zgolj na zbiranje obveščevalnih podatkov za potrebe morebitnega izkrcanja zaveznikov. Poleg obveščevalnih in mobilizacijskih nalog je skrbel za politično in propagandno dejavnost med prebivalstvom. 30. aprila 1945 je odred osvobodil Izolo in ponoči, na 1. maj še Piran in Portorož. 1. maja je zaplulo prvo partizansko plovilo po slovenskem morju pod slovensko zastavo z rdečo zvezdo, ki so jo sešila dekleta iz Loparja.

Obeležitev 78-obletnice je potekala v vasi Lopar. FOTO: S. J.

Bojevanje in politično delovanje slovenskega mornariškega odreda je v znatni meri prispevalo, da nam je dodeljen del Jadranskega morja in da smo postali pomorska država. Danes je v sestavi Slovenske vojske tudi 430. mornariški divizion.

Poleg občinskih veljakov, borcev za vrednote NOB, predstavnico TIGR-a, veteranov in praporščakov so se slovesnosti udeležili tudi pohodniki, ki vsako leto tradicionalno obeležijo obletnico ustanovitve s pohodom od Bertokov do Loparja. Na proslavi so odmevale partizanske pesmi in recitacije otrok prve triade osnovne šole, vsi prisotni pa so se lahko okrepčali z bobiči, tipično istrsko mineštro s koruzo.