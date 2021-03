Ministra za kmetijstvo vrgli iz stranke Desus

Izvršni odbor Desusa se je danes seznanil, da je ministru za kmetijstvov skladu s statutom stranke prenehalo članstvo v stranki. Podgoršek je namreč tudi po izstopu stranke iz koalicijeostal na položaju ministra.Ko je Desus decembra zapustil Janševo koalicijo, so po neuspešni konstruktivni nezaupnici s kandidaturoza predsednika vlade sporočili, da bodo zmerna opozicija. Tako podpirajo predloge vlade, ki so tudi del koalicijske pogodbe, ki so jo sami sopodpisali v času vstopa v Janševo vlado. V vladi pa je ostal minister za kmetijstvo Podgoršek. »Dokler uživa podporo poslanske skupine Desusa, lahko dela naprej v vladi, saj je tudi vez s poslanci,« je 12. marca dejal Janša.Erjavec je večkrat v funkciji predsednika stranke povedal, da bo Podgoršku v skladu s statutom prenehalo članstvo v stranki, če bo ostal na funkciji ministra. Statut stranke namreč določa, da mora v primeru izstopa Desusa iz vladne koalicije njen minister odstopiti. Podgoršek je večkrat doslej navedel, da je v prvi vrsti strokovnjak, ne politik, in da bo tako deloval tudi v prihodnje, če mu bo dana možnost. Konec februarja je izjavil, da ga je za to funkcijo nagovorila poslanska skupina.Po odstopu Erjavca Desus začasno zastopa. Sporočilo po današnji seji izvršnega odbora, na kateri so razpravljali o ukrepih za konsolidacijo stranke, je še pričakovati. Iz Desusa je sicer danes izstopil tudi nekdanji podpredsednik stranke in nekdanji minister za zdravje. Kot je pojasnil za STA, je čakal na predlog, kako naj bi konsolidacija stranke potekala, glede na slišano pa se je odločil, da je »enostavno dovolj«.