Meira Hot delila posnetek, ki je prestrašil prebivalce Obale (VIDEO)

Poslanka SD Meira Hot je na facebooku delila posnetek letala, ki je dopoldan nizko preletelo Izolo in Koper. Po pisanju Regionala Obala je glasno ameriško vojaško letalo boeing C-17 globemaster III, ki je vzletelo iz vojaške letalske baze Papa na Madžarskem in je letelo proti zahodu, med prebivalci povzročilo nemalo zaskrbljenosti.

Gre za ameriško vojaško strateško transportno letalo za velike tovore ali enote. Slovenija je skupaj z 12 zaveznicami sofinancirala Natov nakup treh letal C-17, ki so del zavezniškega strateškega zračnega transporta. Letala so namenjena nacionalnim potrebam zaveznic, Natu, EU in OZN. Letala pa imajo bazo na Madžarskem.