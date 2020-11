Matematik izračunal, kdaj bo konec drugega vala

Matematikz Univerze na Primorskem je ponovno analiziral trenutno stanje v državi in s pomočjo matematike napovedal, kdaj bo konec drugega vala. Na vprašanje odgovarja tako:»Od dneva, ko število okuženih doseže maksimalno vrednost, pa do dneva, ko se po obsegu izenačita skupini aktivno okuženih in okrevanih, je preteklo dober teden dni. Pred tem in po tem pa približno enako dolgo obdobje enega meseca.« Pravi, da potek epidemije sledi notranji logiki. »Kot velja za veliko naravnih in družbenih procesov, velja načelo kolikor časa gor, toliko časa dol.« Dodal je še, da je krivulja rasti enaka krivulji padanja. Povedal je še, da bi po do zdaj podatkih čez teden dni v bolnišnicah potrebovali 1100 postelj.Marušič je spregovoril tudi o ukrepih in dejal, da bi se lahko malo umirili in da so namenjeni zaščiti najranljivejših v verigi.