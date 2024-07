Marjan Šarec: Pride čas v življenju, ko se človek znajde na razpotju

Evropski parlament se je danes v Strasbourgu sešel na ustanovnem zasedanju. Na volitvah smo Slovenci izvolili devet evropskih poslancev za petletni mandat. Preverili smo, kako so doživeli svoj prvi dan oziroma s kakšnimi utrinki z evropskega parlamenta so se obrnili svojim sledilcem na družbenih omrežjih.

Slovenija bo imela v novem sklicu devet evropskih poslancev. Na junijskih evropskih volitvah so bili z liste SDS izvoljeni Romana Tomc, Milan Zver, Branko Grims in Zala Tomašič, z liste Gibanja Svoboda Irena Joveva in Marjan Šarec, z liste Vesne Vladimir Prebilič, z liste SD Matjaž Nemec in z liste NSi Matej Tonin. Vsi so bili izvoljeni s preferenčnimi glasovi.

• Romana Tomc se je na družbenih omrežjih nazadnje oglasila 1. julija s predstave Jurij Kozjak na Jurčičevi domačiji na Muljavi.

• Milan Zver je danes s tvitom čestital dosedanji predsednici evropskega parlamenta Roberti Metsola iz vrst Evropske ljudske stranke (EPP) za nov petletni mandat. Z njo se je tudi fotografiral.

• Branko Grims je za svojo prvo izvolitev v evropskem parlamentu posnel fotografijo sebe pred vhodom v stavbo in zapisal: »Danes je bil na konstitutivni seji v Strassbourgu dokončno potrjen moj mandat evropskega poslanca. S tem se je hkrati zaključil moj mandat poslanca v Državnem zboru. Vsem, s katerimi sem sodeloval v prvi, osamosvojitveni Skupščini Republike Slovenije, Državnem svetu 1997–2002 in v Državnem zboru od leta 2004 do danes, se iskreno zahvaljujem.

Iskrena zahvala vsem, ki ste dali svoj glas za SDS na EU volitvah, in še prav posebna zahvala vsem, ki ste mi dali preferenčni glas in mi omogočili, da se bom lahko v Evropi boril za Vas, za pravo Evropo avtohtonih narodov, za našo Slovenijo!.«

• Presenečenje evropskih volitev je postala Zala Tomašič, ki je najmlajša slovenska evroposlanka. Med kampanjo je veliko objavljala na instagramu in tudi danes je nakazala, da bo vestno obveščala iz evropskega parlamenta. V eni od objav je dejala, da je ponosna, da je v Bruslju. V rokah je držala salonarje, v katere se je verjetno preobula iz športnih copat.

Njen prvi dan v vlogi evroposlanke. FOTO: Zaslonski Posnetek

• Irena Joveva je ob objavi fotografije s poslanskega stolčka zapisala: »Zdaj pa začetek novega poglavja. Šponamo dalje.« Objavila je tudi gasilsko fotografijo slovenskih evropskih poslancev.

• Marjan Šarec se je na facebooku razpisal že dan prej. »Pride čas v življenju, ko se človek znajde na razpotju. Včasih zaradi sebe, včasih zaradi zunanjih okoliščin. Nikoli si nisem mislil, da bom evropski poslanec, niti nisem tega pričakoval. A kot pravi rek 'človek obrača, Bog obrne', se je tudi v mojem primeru zgodilo tako.

Jutri tudi uradno nastopim novo funkcijo, ki jo jemljem z odgovornostjo, kakor vse doslej. Bo čisto nekaj novega, zato ne vem, kaj vse me čaka. In boljše je tako. Potrudil se bom po najboljših močeh.

Hvala ekipi na ministrstvu, brez vas ne bi bilo opravljeno toliko dela. Zlasti iskrena zahvala Janji Zorman Macura, Rudiju Medvedu in dr. Damirju Črnčecu za znanje, voljo in trud. Hvala pa tudi vsem vam, drage prijateljice in prijatelji, za vso podporo. Se priporočam tudi za naprej. Hvala.«

• Vladimir Prebilič se je na instagramu poslovil ob občanov, danes pa se je že oglasil iz Bruslja z besedami: »Prvi koraki na novi poti.«

Vladimir Prebilič. FOTO: Zaslonski Posnetek

• Nov začetek mandata smo evropski poslanci z evropsko predsednico na čelu obeležili s simboličnim dvigom zastave EU.

Matjaž Nemec. FOTO: Zaslonski Posnetek

• Še najbolj dodelano strategijo komuniciranja na družbenih omrežjih je imel prvi dan Matej Tonin, ki je posnel kar nekaj izsekov iz Bruslja in jih naslovil »Spremljaj moj prvi dan v evropskem parlamentu«. Izvedeli smo, da se veseli novih izzivov, pokazal je svojo pisarno in svojo sosedo v poslanski klopi, Zalo Tomašič.