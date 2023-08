KPK: Izplačilo denarne nagrade Svetlani Makarovič je sumljivo

Izplačilo denarne nagrade, ki jo je Svetlana Makarovič prejela ob letošnjem prevzemu Prešernove nagrade, je pod drobnogledom policije. Komisija za preprečevanje korupcije je sporočila, da so zaključili zadevo glede suma korupcije in suma kršitve integritete uradne osebe pri izvedbi letošnjega nakazila denarne nagrade za Prešernovo nagrado za leto 2000.

Zapisali so, da so v predhodnem preizkusu ugotovili, da zadevo že obravnava Urad za nadzor proračuna, ki je sicer primarno pristojen inšpekcijski organ za nadzor zakonitosti izplačil iz proračuna, zato ločenega postopka KPK ni uvedla, hkrati pa navedbe iz prijave ne dajejo podlage za utemeljen sum kršitve iz lastnih pristojnosti.

»Ker pa je ugotovila, da iz zadeve izhajajo tudi razlogi za sum storitve kaznivega dejanja (sum izplačila brez pravne podlage in s tem oškodovanje proračuna Ministrstva za kulturo), za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti, je primer v preučitev oziroma nadaljnjo obravnavo odstopila policiji,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Izplačilo nagrade za leto 2000 je dvignilo precej prahu. NSi je zahtevala sklic nujne seje komisije DZ za nadzor javnih financ. Prepričani so, da obstaja sum, da je ministrstvo za kulturo to storilo brez pravne podlage. Ministrstvo za kulturo je vse očitke NSi zavrnilo, dejali so, da gre le za ustvarjanje političnih pritiskov na ministrstvo.