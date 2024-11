Konec tedna zapora dela Litijske ceste v Ljubljani

Zaradi del bo v soboto in nedeljo Litijska cesta v Ljubljani na odseku med Pesarsko cesto in Potjo na Breje zaprta za ves promet. Obvoz bo potekal po Kajuhovi, Zaloški, Chendujski in Fužinski cesti, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.

Litijska cesta bo v soboto in nedeljo, 23. in 24. novembra 2024, na enem odseku zaprta za ves promet. FOTO: STA

Razlog za zaporo je gradnja vročevoda in vodovoda.

Na občini vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.