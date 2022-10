Kdo se podaja v boj za ljubljanskega župana?

Po predsedniških volitvah, ki jih imamo to nedeljo, se bližajo tudi lokalne volitve, ki bodo 20. novembra. Čeprav je do njih še dober mesec dni in se rok za oddajo kandidatur izteče čez dva dni – 20. 10. 2022 –, smo zbrali tokratne kandidate za župana slovenske prestolnice.

Dolgoletni ljubljanski župan Zoran Janković, ki je zmagal že petkrat in letos kandidira še šestič, bo imel kar nekaj izzivalcev. Za zdaj so uradno znani trije. Iz največje opozicijske stranke SDS bo za županski stolček tekmoval Igor Horvat. Horvat je podpredsednik odbora in dosedanji vodja svetniškega kluba SDS Mestne občine Ljubljana. Po izobrazbi je diplomirani ekonomist. Govorice o kandidaturi Aleša Hojsa so se izkazale za neresnične.

Stranka NSi v boj v prestolnici pošilja Mojco Sojar, mestno svetnico in vodjo Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo. Po izobrazbi je gimnazijska maturantka, po poklicu podjetnica. Je mati petih otrok.

Kandidaturo za županjo je napovedala tudi kandidatka zelene stranke Vesna Jasminka Dedić. Je predsednica Bošnjaške kulturne zveze Slovenije, zaposlena v Uradu za kohezijsko politiko vlade RS.

Socialdemokrati še niso vložili uradne kandidature, šušlja pa se, da naj bi predlagali Igorja Šoltesa.

Prejšnji teden je kandidaturo že vložil dosedanji župan.