Kako je med vojno v Ukrajini živeti v Kijevu? Imamo odgovore slovenske veleposlanice

Vojna v Ukrajini, ki se je začela 24. februarja 2022 z rusko invazijo, traja že skoraj tri leta. Po podatkih Združenih narodov je bilo tam ubitih že več kot 11.000 civilistov. Večina je umrla predvsem zaradi ruskih napadov z daljinskim orožjem in eksplozij neeksplodiranih ubojnih sredstev.

Življenje prebivalcev je močno prizadeto; mnogi se soočajo z nenehnimi nevarnostmi, pomanjkanjem osnovnih dobrin in negotovostjo glede prihodnosti.

Uničene stavbe na območju Kijeva. FOTO: Genya Savilov Afp

V teh težkih razmerah deluje tudi slovenska veleposlanica v Ukrajini Mateja Prevolšek, ki je na položaju od avgusta 2023. Kljub nevarnostim ostaja v Kijevu, kjer vodi Veleposlaništvo Republike Slovenije. Na njeno veleposlaništvo smo naslovili vprašanja, kakšno je v ukrajinski prestolnici življenje v času vojne.

Kako je te dni živeti v Kijevu?

Življenje v Kijevu »te dni« ni drugačno, kot že ves čas vojne v Ukrajini oziroma od začetka ruske agresije nad Ukrajino. Pogosti so alarmi, ki opozarjajo na nevarnost napadov iz zraka, ter posamični napadi z brezpilotnimi letalniki (droni) in raketami. Od poletja naprej so se nočni napadi še nekoliko okrepili.

Se bojite raketnih napadov? Ali bežite v zaklonišča, če je to potrebno?

Osebje veleposlaništva izvaja vse potrebne zaščitne ukrepe, kadar je to potrebno. V zaklonišča se umikamo, kadar pride do napadov z balističnimi ali vodenimi raketami na Kijev.

Vojna v Ukrajini je zajela tudi okolico Kijeva. FOTO: Genya Savilov Afp

Po več kot 1000 dneh vojne se zdi, da so se civilisti navadili na nevarnost in se umikajo v zaklonišča le v primeru bolj intenzivnih napadov.

Ali trgovine normalno obratujejo?

Trgovine, restavracije, lekarne in vse javne in privatne institucije delujejo vse dni v tednu. Trgovine, lekarne in restavracije so odprte 7 dni v tednu, običajno med 8. in 22. al 23. uro.

Kako je z vodo in elektriko?

Zaradi uničenja energetske infrastrukture se pojavljajo redukcije električne energije, kar večkrat pomeni tudi redukcijo vode. Še posebej težka je bila situacija v poletnem času. V primeru nadaljnjega uničenja infrastrukture in hude (mrzle) zime, se napovedujejo nove redukcije.