»Moja življenjska pot ni bila nikoli enostavna, vedno me je zelo zanimala tehnika,« začne pripoved 68-letni Jože Senegačnik. V vasici Smrjene v občini Škofljica si je z ženo Liljano ustvaril dom. Za dobro jutro je spekel hlebec kruha, med pogovorom pa priznal, da ima pred sabo še številne izzive. »Spanje je živa potrata časa. Saj mora biti, da si človek odpočije. A med spanjem ne moreš ustvarjati. Imam obilo hobijev in želja, ki bi jih rad uresničil,« je poln življenja, a umirjen Jože, mojster peke in kuhe. Letos je denimo zmagal na 9. razstavi kruha in kvašenih izdelkov Društva podeželskih ž...