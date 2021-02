Iz ognja rešili le sebe in kanarčka

Silvestrskega dneva pred štirimi leti sedemčlanska družina Maroh-Bukšek ne bo nikoli pozabila. V nekaj urah so ostali brez vsega, saj jim ognjeni zublji niso vzeli le strehe nad glavo, ampak tudi vse drugo imetje, z oblačili vred. »Bil je navaden, sproščen dan in za mizo smo delali načrte za praznično večerjo. Naenkrat je zmanjkalo elektrike, šli smo ven in videli, da manjka že pol strehe na gospodarskem poslopju, v katerem smo pred le nekaj meseci uredili prostor zase, saj smo nameravali spomladi zasaditi lopato in v nekaj letih zgraditi novo hišo pod domačijo,« je pripoved začela...