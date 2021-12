Iščete osebnega zdravnika, ginekologa ali zobozdravnika? Na voljo imate novi iskalnik

V Sloveniji je brez osebnega zdravnika 130.000 ljudi. Ekipa prostovoljnega projekta Sledilnik, ki že od začetka epidemije skrbi za zbiranje, analizo in objavo ključnih podatkov o širjenju koronavirusa, je zato naredila še korak dlje. Postavila je spletno stran z imenikom in iskalnikom, kjer lahko uporabniki hitro vidimo dostopnost zdravnikov v naši bližini.

S pomočjo novega iskalnika lahko preverite, kateri družinski zdravniki, pediatri, ginekologi in zobozdravniki v vaši okolici sprejemajo nove paciente.

S pomočjo iskalnega lahko poiščete zdravnike v vaši bližini. FOTO: Sledilnik, zaslonski posnetek

Kot poudarjajo v znanstvenem društvu, se dostop do zdravstva začne z izbiro osebnega zdravnika, pa naj gre za zdravnika družinske medicine, pediatra, ginekologa ali zobozdravnika. »Dostopnost zdravnikov in zdravnic družinske medicine je pomanjkljiva v nekaterih delih države, zato mnogi nimajo osebnega zdravnika in s tem otežen dostop do zdravstvenih storitev.«

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) redno objavlja seznam zdravnikov, ki so lahko osebni zdravniki. Pred leti je Sebastian Pleško te podatke že objavil v uporabnejši obliki in dobil pozitiven odziv, po besedah znanstvenikov pa se stran potem ni več redno vzdrževala zaradi pogostih sprememb na podatkih ZZZS.