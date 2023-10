V Parku Sveta Evrope pri Cankarjevem domu so v sodelovanju z Osrednjo knjižnico Celje odprli gostujočo zunanjo razstavo Peš po domačih krajih: popotni dnevniki Alme M. Karlin 1934–1936, v novoodprti dvorani v petem nadstropju Cankarjevega doma, poimenovani po svetovni popotnici, pesnici in pisateljici, pa so predstavili knjigo z istim naslovom. Slikovno gradivo in izbrani citati na panojih v parku Almo M. Karlin predstavijo kot fotografinjo, slikarko ter neutrudno pohodnico in ljubiteljico tudi domačih krajev. Kot je povedala direktorica Cankarjevega doma Uršula Cetinski, imata Alma Karlin in ...