Golob nad videnim pretresen, obljublja ukrepe vlade

Premier Robert Golob, ki je danes obiskal občine Medvode, Radovljica in Škofja Loka, je zvečer znova poudaril, da vlada stoji ob strani ljudem. Mnogi so v ujmi izgubili vse, obenem pa se je pokazala tudi solidarnost, je izpostavil. Nad videnim je pretresen. Obljublja, da bo vlada nadaljevala s takojšnjim sprejemanjem ukrepov za pomoč prizadetim.

Golob si je v Medvodah ogledal posledice poplav na sotočju Save in Sore, Rakovnika ter v dolini Ločnice. Župan Nejc Smole je dejal, da si v občini, ki jo je močno prizadela povodenj, želijo zlasti pospešenih vlaganj v vodotoke in protipoplavno zaščito ter sanacijo plazov. »Predvsem naš polhograjski del je bil izrazito prizadet s plazovi in bo verjetno to ena najdaljših sanacij, ker je sredstva za plazove zelo težko zagotoviti, saj so to po navadi precej visoka sredstva,« je dejal.

Pravi, da ljudje ne bodo ostali sami

Župan si želi, da bi država pomoč usmerila tudi fizičnim osebam, saj so nekateri ostali brez vsega. Golob, ki se je danes na lastne oči prepričal, da so nekaterim od hiše morda ostale le stene, je spomnil, da je vlada že namenila sredstva Rdečemu križu in Karitas. Pri razdelitvi pomoči tako računa na občinske komisije in humanitarne organizacije, ki imajo prek svojih mrež najboljši pregled nad tem, kdo potrebuje pomoč, je dejal.

»Ne želimo, da bi izpadlo, da bomo spet obnavljali samo infrastrukturo, ljudje pa bodo po tem ostali sami, ne bodo ostali sami. Na drugi strani pa tudi vemo, da če bomo bolj uspešno, bolj učinkovito in hitreje vlagali v protipoplavno zaščito, bo škoda v prihodnosti, če se bodo taki dogodki ponavljali, bistveno manjša,« je ponovil.

V torek bo vlada na izredni seji po Golobovih napovedih spregovorila zlasti o obdobju po intervenciji, v kateri je aktivirana civilna zaščita. Po obisku Medvod je sicer ugotavljal, da so te dva dni po povodnji neverjetno očiščene, kar kaže na solidarnost ljudi, ki so stopili skupaj.

Obiskal je tudi psihiatrično bolnišnico

Pred tem je Golob obiskal tudi Škofjo Loko, ki ima nekoliko drugačne izzive kot Medvode, saj bo glede na položaj mesta in hiš tam protipoplavno zaščito bistveno težje izpeljati. »Upam, da se bo to vseeno dalo nekaj narediti. Tam smo se prvič soočili s tem, da smo videli, kako izgleda, ko pride voda do prvega nadstropja in jaz si ne morem predstavljati te groze, ko stojiš na balkonu in opazuješ vodo, kaj dela pod tabo, tako da nimam besed,« je opisal današnji obisk. Obiskal je tudi psihiatrično bolnišnico Begunje, ki jo je prav tako zalila voda.

Slovenijo je v zadnjih dneh prizadela najhujša ujma v zgodovini samostojne države, prizadeti sta dve tretjini območja, številni predeli so še vedno poplavljeni, sprožajo se plazovi, mnoge ceste ostajajo neprevozne. Prizadeta je osnovna infrastruktura, tudi vodovodni sistemi. Na informacije, da je ponekod zmanjkalo ustekleničene vode, Golob miri, da je v državi vsega dovolj, poskrbeti je treba le za logistiko, da bodo ceste dostopne in dobava možna.

Na ministrstvu za gospodarstvo turizem in šport so danes za STA zagotovili, da so ves čas v stiku s štabom Civilne zaščite »in če bi se izkazalo, da bo treba sprostiti blagovne rezerve, smo na to pripravljeni in bomo takoj pristopili k izvedbi«.