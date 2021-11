Godbeniki so obnovili kapelico (FOTO)

Pred dnevi je bilo še posebno slovesno in veselo v vasici Grušena, nedaleč od avstrijske meje v občini Kungota. Namenu so namreč predali obnovljeno Šerbinekovo kapelico, ki so jo domačini na kmetiji Robičevih postavili davnega leta 1939 in jo je zob časa dodobra načel. Zato so člani Kungoške pleh muzike v sodelovanju z domačo občino že pred poldrugim letom sprožili akcijo, v kateri je obnova potekala po etapah praktično od pomladi 2020 zgolj s prostovoljnim delom in prispevki članov godbe.

Vsem je bilo jasno, da je treba kapelo obnoviti, zato so šli od besed k dejanjem.

Kapelica je bogatejša za nov zvon, Marijo Lurško na oltarju, ki je bila v razpadajočem stanju, so nadomestili z novo, krasi pa jo tudi skulptura sv. Cecilije, ki jo je izdelal in poklonil domačin, umetnik s Kungote in član rezbarsko-umetniškega društva Kungoški detli Marjan Marksl. Uporabil je staro železo kmečkih orodij, za lase pa več kot 100 let stare kovane žeblje. Pri tej unikatni skulpturi je uporabili atribute, značilne za sv. Cecilijo, zavetnico glasbe in glasbenikov, saj ima v desni roki inštrument liro, v levi pa palmov list. Na podstavku je spominski logo Kungoške pleh muzike v obliki kungoškega srčka oziroma note.

Princesa delila podobice

Kapelico sta ob udeležbi številnih vernikov, domačinov in gostov blagoslovila domači župnik Branko Maček in Igor Ignacij Novak, župnik v župniji blaženega škofa Antona Martina Slomška Maribor - Košaki in dekan dekanije Šentilj v Slovenskih goricah. Z obnovo kapele je občina Kungota, zlasti dolina, ki vodi do znamenitega srca med vinogradi (na Špičniku), še dodatno polepšana, hkrati pa so poskrbeli za ohranjanje kulturne dediščine. Kapelica je bila zadnja leta v zelo slabem stanju in je vidno propadala.

Bilo je slovesno. FOTOgrafije: Kungoška pleh godba

»Če je ne bi prenovili, bi se sčasoma najverjetneje porušila. Z njeno gradnjo je povezanih več zgodb: ena govori o nesrečni ljubezni in samomoru, druga o bolni deklici, ki so ji kapelo postavili, da bi ozdravela, tretja o dveh bratih, ki sta kapelico postavila zaradi srečne vrnitve z vojske. To je prva kapelica v Sloveniji, ki je posvečena sv. Ceciliji, zavetnici glasbe in glasbenikov. »Zgodilo se je tudi prvič, da je k obnovi pristopila neka glasbena skupina. To smo storili z največjim veseljem. Prenovo smo financirali iz svojega žepa in se v ta namen odpovedali izletom, nakupu inštrumentov in podobno. S prenovo smo želeli nekaj vrniti lokalni skupnosti, ki sicer skrbi za financiranje društev v občini. V času epidemije večina društev ni bila aktivnih, naša skupina pa je imela ves čas vaje na domu, objavljala posnetke na družabnih omrežjih in zadnji dve leti obnavljala Šerbinekovo kapelico,« nam je povedal Rudi Matjašič, predsednik Kungoške pleh muzike.

Prvič se je zgodilo, da je k obnovi pristopila glasbena skupina.

S pomočjo sorodnikov in prijateljev ter občinske uprave so obnovili zunanjost in notranjost kapelice, uredili odvodnjavanje in kupili tudi nov zvon, na katerem je logotip njihove skupine in letnica izdelave. Po nekaterih pripovedovanjih je bil obstoječi zvon v kapelici ukraden. Na pročelju kapelice je zapisana ljudska modrost: Blagor hiši, kjer se pesem sliši. Matjašič razloži, da so ljudje v »času, ko še ni bilo televizije in interneta, doma v krogu družine veliko prepevali in bili bolj srečni ter povezani kot danes«, glede vrednosti opravljenega pa je dodal, da je, zaradi prostovoljnega dela in donacij, težko ovrednoti višino stroškov, ki so nastali pri obnovi.

1939. so jo postavili.

»Glavno, da smo zavihali rokave in se lotili dela, ki bo zagotovo zapisano v zgodovino in najpomembnejše, v naša srca.« Želi si, da bi Šerbinekova kapelica v prihodnje postala mesto druženja domačinov in obiskovalcev, ki so na poti do srca med vinogradi. Že ob predaji obnovljene kapele so v dolini odmevale koračnice Kungoške pleh muzike in spevne melodije pevk Šentjurčanke. Prisotne so nagovorili županja Občine Kungota ​Tamara Šnofl, podžupan in predsednik KPM Rudi Matjašič in predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca. Za spomin na odmevni dogodek, ki se ga je udeležil tudi poslanec Marijan Pojbič, so izdelali spominske podobice, ki jih je razdelila princesa Spodnje Kungote Mišela Kraševec.

Vsem je bilo jasno, da je treba kapelo obnoviti, zato so šli od besed k dejanjem.

Na slovesnost je prišlo veliko vernikov in drugih gostov.

Kupili so nov zvon, na katerem sta logotip skupine in letnica izdelave.