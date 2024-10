Dunajska cesta bo v naslednjih dneh zaprta: preverite, kje bo urejen obvoz

Zaradi gradnje železniškega nadvoza bo za ves promet, tudi za pešce in kolesarje, v nočnih urah zaprta Dunajska cesta na odseku med Vilharjevo cesto in Trgom OF.

Cesta bo od 21. ure do najkasneje 5. ure zjutraj zaprta:

v petek in soboto, 18. in 19. oktobra 2024,

v petek in soboto, 25. in 26. oktobra 2024,

v soboto, 9. in 16. novembra 2024,

v sredo, 20. in 27. novembra 2024,

in v petek, 29. novembra 2024.

Obvozi so označeni na skici:

Obvozi FOTO: MOL

Mestna občina Ljubljana vse udeležence v prometu prosi za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Celovite informacije o mobilnosti in zaporah cest v Ljubljani lahko spremljate na portalu aktualnih prometnih informacij PROMInfo.