Že petnajsto leto zapored sta Dijaška skupnost Gimnazije Celje – Center (GCC) in Društvo GCC v tednu pred jesenskimi počitnicami pripravila dobrodelni koncert, s tem pa tedna solidarnosti še ni konec, temveč se dobrodelne in prostovoljske akcije še nadaljujejo. Dijaki in mentorji šole, ki se že več let zapored ponaša z nazivom Junaki našega časa Slovenske filantropije, jih bodo v tem šolskem letu pripravili še več.

Osrednja glasbena gostja koncerta, ki so ga organizatorji, dijaki 4. d razreda GCC naslovili Dobrodelnost na vrvici, je bila letos pevka Nuša Derenda, nastopili pa so tudi Pamži, GCC kvintet, zasedba The Šlagers ter trobentač Lovro Gubenšek in harfistka Aja Urlep. Humanitarno akcijo so dopolnili z odprtjem prodajne razstave unikatno poslikanih srajc dijakov umetniške gimnazije likovne smeri, ki so jo odprli v Galeriji AQ GCC v umetniški četrti Celje. Po koncu so sporočili, da jim je s pomočjo občinstva iz celjskih osnovnih in srednjih šol ter drugih gostov na tem tradicionalnem jesenskem dobrodelnem dogodku uspelo zbrati 5000 evrov, ki jih bodo podarili Mali hiši iz Pilštanja in Zavodu Muri, neprofitni organizaciji, ki spodbuja odgovorno skrbništvo, ozavešča na področju dobrobiti živali in pomaga brezdomnim živalim.

Kot posebna gostja je nastopila Nuša Derenda.

Letošnji dogodek sta povezovala Taja Dorič in Aljaž Terbovšek. »Zame in za sošolce je bila organizacija velik izziv, pa tudi izjemna čast, saj smo poskušali doseči in preseči vse koncerte preteklih let, ki so jih pripravili razredi pred nami,« je dejala Maša Rebernik, predstavnica letošnjih organizatorjev koncerta. Sicer pa so na GCC v preteklih letih sedanji, nekdanji dijaki in učitelji ter gostje in pokrovitelji s koncerti zbrali že več kot 75.000 evrov in pomagali žrtvam naravnih in prometnih nesreč, pa tudi mnogo vrstnikom in njihovim družinam, ki so se spopadali s hudo socialno stisko ali zdravstvenimi težavami. Na šoli vsako leto potekajo tudi druge humanitarne akcije, razvejano je prostovoljno delo.

Pomaga lahko prav vsak

»Hude ujme v naši regiji pred dobrim desetletjem so spodbudile takratni 4. c, da je v dijaški skupnosti predstavil idejo o dobrodelnem koncertu. Ta je zdaj nepogrešljiv del humanitarnih akcij na šoli in nanj smo zelo ponosni, saj aktivno povezuje šolo in lokalno okolje. S koncertom krepimo tudi zavedanje o tem, da lahko pomaga prav vsak in da je namen še vedno pomembnejši od višine prispevka,« pove profesorica Marjana Turnšek, mentorica dijaške skupnosti. Ravnatelj GCC Gregor Deleja, ki že od začetka sodeluje pri organizaciji jesenskih dobrodelnih koncertov na šoli, poudarja pomen tovrstnega delovanja in možnosti, ki jih mora šolski prostor omogočati za spontano odzivanje na dogajanje v družbi ter krepitev mehkih veščin mladih, ki žal niso del kurikula.

Koncert je nepogrešljiv del humanitarnih akcij na šoli in nanj smo zelo ponosni.

»Mehke veščine 20. stoletja v 21. postajajo ključne za prepotrebne spremembe in skupen premislek, ki bo šolajočim se in posledično družbi prihodnosti omogočil spoprijem s strukturnimi izzivi v polju sestave in logike delovanja sodobnih oblik vladavine, prestrukturiranje sodobne ekonomije in brezpotij politične ekonomije, ki ustvarja vedno večje neenakosti v družbi, ekološko krizo, ki je dosegla stopnjo nevarnosti sežiga planeta, potenciale in izzive nove tehnologije, načine sobivanja posameznikov, skupin in družb. Le tako lahko aktivno in s tvornim medgeneracijskim dialogom prispevamo k oblikovanju prehoda iz družb sedanjosti v svet, ki bo namesto skrbi za več profita peščice namenil več skrbi za dobrobit človeka in smiselno urejanje sobivanja za trajnostno naravnan življenjski slog,« pravi Deleja.

75.000 evrov so že zbrali do zdaj.

GCC se tudi kot članica mreže Unesco ASPnet pri svojem delu trudi poudarjati tiste vrednote, ki so zlasti v aktualnih družbenopolitičnih razmerah vsak dan znova postavljene pred preizkušnjo. Šola se lahko pohvali tudi z zelo dejavnim šolskim skladom, ki ga vodijo starši, aktivno tutorsko in prostovoljsko mrežo, večletnim sodelovanjem pri nacionalni akciji Anina zvezdica in akcijah celjskih dobrodelnih in mladinskih organizacij, dijaki pa sodelujejo pri ekoakcijah, zbirajo star papir, tonerje in zamaške, vodijo izmenjevalnico oblačil, akcijo Podari knjigo in učbenik, tutorsko mrežo ter se z različnimi projekti odzivajo na sprotno problematiko v lokalnem okolju in svetu.