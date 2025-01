Dežnikarji, zlatarji in lončarji! Tradicionalne obrti navdušujejo obiskovalce v Ljubljani (FOTO)

Kreativne rokodelske delavnice, torej butična, petzvezdnična doživetja, na katerih se obiskovalci vživijo v vloge tradicionalnih ljubljanskih obrtnikov, so prejele znak Slovenia Unique Experiences (Edinstvena doživetja Slovenije), ki ga podeljuje Slovenska turistična organizacija. Prenovljeni kulinarični sprehod po osrednji ljubljanski tržnici Dobimo se na plac' pa je znak obdržal tudi za prihodnja tri leta. S tem pripomorejo k ohranjanju obrti, preživetju lokalnih mojstrov ter spoštovanju lokalne in nacionalne dediščine. »Kreativne rokodelske delavnice so butična doživetja za manjše skupine...