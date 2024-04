Darku Muženiču podaljšali mandat, NPU bo vodil do maja 2029

Generalni direktor policije Senad Jušić je Darka Muženiča za dobo naslednjih pet let, in sicer za obdobje od 1. junija do 31. maja leta 2029, imenoval za direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Jušić ocenjuje, da NPU dela dobro in verjame, da to nenazadnje izkazujejo rezultati opravljenega dela, so sporočili z GPU.

Kot navajajo na Generalni policijski upravi (GPU) se Jušić tudi zaveda, da vedno obstajajo možnosti za povečanje učinkovitosti dela in motivacije zaposlenih, za kar pa NPU potrebuje tudi ustrezno kontinuiteto razvoja in dela, pa tudi vodenja.

Direktorja NPU imenuje in razrešuje generalni direktor policije, pri čemer se za postopek uporabljajo določbe zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev, o imenovanju in razrešitvi direktorja organa v sestavi.

Muženič je funkcijo direktorja NPU prevzel junija 2019, a je bil maja 2020 s tega položaja razrešen. Kasneje je uspel s tožbo na delovnem sodišču. Sodišče mu je leta 2021 priznalo vse pravice od maja 2020, ko je bil nezakonito razrešen, pa do decembra 2020, ko je policija naknadno razveljavila še njegovo imenovanje iz leta 2019. Vodenje NPU je Muženič znova prevzel julija 2022, ko ga je za to pooblastil tedanji v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav.