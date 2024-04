Čebelarji slavijo pomembno zmago

Slovenski čebelarji pod vodstvom predsednika Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) Boštjana Noča slavijo novo in pomembno zmago. Pobuda osrednje slovenske čebelarske organizacije je bila leta 2019 za marsikoga misija nemogoče, s podporo države Slovenije pa so slovenski čebelarji naposled dosegli pomembno zmago tako za vse potrošnike kot za vse evropske čebelarje.

»V letu 2019 je ČZS na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naslovila pobudo, da kot država Slovenija v Evropsko unijo (EU) damo pobudo, da se ves med na tržišču označuje s točno navedbo države porekla. Leta 2020 je Slovenija skupaj s Portugalsko to tudi predstavila na zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo,« je dejal Noč.

Evropski parlament je z veliko večino sprejel predlog slovenskih čebelarjev! FOTO: Reuters

Države članice bodo imele dveletno prehodno obdobje za implementacijo sprememb.

Odslej po naših notah

Evropski parlament je pred dnevi sprejel nova pravila za označevanje mešanic medu. Potrošniki se bodo lahko odslej bolj informirano odločali o nakupu mešanic medu, ki jih najdemo na trgovskih policah, saj bo namesto zapisa »mešanica medu iz EU in medu, ki ni iz EU« polnilec moral v osrednjem vidnem polju izdelka navesti še vse države porekla skupaj s pripadajočim deležem po padajočem vrstnem redu.

Poleg tega bo komisija ustanovila delovno skupino strokovnjakov, ki se bo ukvarjala s prepoznavanjem ponarejenega medu in izboljšanjem sledljivosti. V ta namen bodo pripravili priporočila za ustanovitev referenčnega laboratorija EU in harmonizirali metode za odkrivanje ponarejenega medu.

Ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić FOTO: Jože Suhadolnik

Mateja Čalušić, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Sprememba je pomembna tako za čebelarski sektor kot za potrošnika, ki mora biti transparentno obveščen, od kod prihaja med. S tem smo tudi zelo jasno povedali, da na naših policah ni prostora za ponaredke. Slovenija je lahko zato zelo ponosna na doseženi dogovor, prav tako pa gre zahvala – za pobudo za jasno označevanje porekla mešanic medu – slovenskim čebelarjem.

Zdaj mora potrjeno spremembo sprejeti še Svet EU ter jo objaviti v Uradnem listu EU, 20 dni zatem pa bo postala veljavna. Države članice bodo nato imele dveletno prehodno obdobje za implementacijo sprememb. To pa je, kot pravijo na ČZS, velika zmaga v boju za pristen in kakovosten med za evropskega potrošnika in čebelarja!

Enotnost bregove dere

Boštjan Noč je potrdil, da gre za eno največjih zmag, zmago za zaščito potrošnikov in čebelarjev vse Evrope: »Ko sva s sodelavko dr. Andrejo Kandolf Borovšak leta 2019 predstavila idejo o nujnem označevanju medu s točno navedbo države porekla, se je marsikdo nasmihal, saj ni verjel, da lahko Sloveniji s takšno pobudo tudi uspe. Strokovni argumenti, sploh pa odlično predstavljeni v EU s strani ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, so nazadnje prepričali številne države po EU in skoraj soglasna podpora evropskih poslancev (samo devet jih je bilo proti) je bila nov dokaz, da ko Slovenija stopi skupaj, doseže marsikaj!

Med bo na trgovskih policah sčasoma označen s točno državo porekla. FOTO: Getty Images

Tudi kot pobudnik ustanovitve Evropske čebelarske zveze, ki ima sedež v Sloveniji, si bom zato še naprej prizadeval, do bomo skupaj skrbeli za ohranjanje čebel in čebelarstva v Evropi. Z evropskega trga je treba pregnati ponarejen med, začeti moramo s promocijsko akcijo Evropejci jemo lokalni med iz svoje države ali vsaj s poreklom iz Evrope. In zdaj je prvi korak narejen: med bo odslej označen s točno državo porekla in potrošnik bo lahko izbral.«

Boštjan Noč se je zahvalil vsem ministrom v tem obdobju, Aleksandri Pivec, Jožetu Podgoršku, Ireni Šinko in Mateji Čalušić, za odlično opravljeno delo, pa tudi vsem evropskim poslancem za podporo, prav tako strokovnim službam.