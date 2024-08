Arso opozarja: vročina se bo še stopnjevala

Danes vremenoslovci napovedujejo dokaj jasno vreme, severna polovica Slovenije bo sprva sicer deležna nekaj megle ali nizke oblačnosti. »Popoldne v hribovitih krajih severne Slovenije ni izključena kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 34 °C,« je zapisano na spletni strani Agencije RS za okolje.

Tudi pernati prijatelji se radi ohladijo v vročih dneh. FOTO: Wichits Getty Images/istockphoto

Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 29 do 33, na Primorskem do 35 °C.

Še bolj bo vroče

Tudi v sosednjih pokrajinah bo tako danes kot jutri prevladovalo sončno in vroče poletno vreme.

V nedeljo in ponedeljek pričakujte pretežno jasno vreme, vročina se bo še nekoliko stopnjevala. Arso opozarja, da bo toplotna obremenitev v prihodnjih dneh po nižinah naraščala, najbolj vroče bo na Primorskem.

Pomembni nasveti za vroče dni: Izogibajte se fizičnim naporom

Jejte lahko, svežo hrano, kot so solate in sadje

Pijte veliko vode ali nesladkanega čaja

Nosite zračna, lahka oblačila

Izogibajte se kavi, alkoholu in sladkim pijačam

Poskrbite za domače živali, naj imajo dovolj vode

Nikoli ne puščajte otrok in živali v zaprtih avtomobilih