Sredi predlanskega poletja je Ivan Perić med začasnim izhodom iz zapora, kjer zaradi trikratnega umora iz koristoljubja prestaja enotnih 30 let zapora, sestavljal džakuzi v atriju stanovanjske hiše v Ljubljani. »En dan prej sem bila zelo vesela, ker sem kupila džakuzi, in sem ga zaradi druženja in tudi pomoči pri njegovem sestavljanju povabila k nam,« je povedala Perićeva prijateljica Maja D. Bila je nedelja, 25. junija 2023. Perić je k prijateljici in njeni mami Saši S. prišel popoldne. »Bilo nas je več. Bil je kot en nedeljski piknik. Še žar smo prižgali,« je dodala 34-letnica. »Tri dni se...