Boštjan Šefic razkril, kakšna usoda čaka prebivalce Strug

Tri mesece po uničujočih poplavah se mnogi sprašujejo, kakšna usoda čaka krajane najbolj prizadetih naselij. Kako jim bo država pomagala in koliko sredstev bodo prejeli za obnovo.

Državni sekretar in vodja Službe vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic je na novinarski konferenci predstavil ključne naloge v prihodnjih mesecih ter predstavil aktivnosti, ki jih v sodelovanju z župani in prebivalci v trenutno najbolj izpostavljenih občinah izvajajo pristojne službe za zagotavljanje varnosti prebivalcev.

Šefic je predstavil je zakon o obnovi in razvoju, v katerem je osrednji ukrep predplačilo za obnovo stanovanj. Povedal je, da je, da bo preplačilo 20 odstotkov škode, ki je zavedena v sistemu. Predpogoj za to predplačilo je, da škoda ni bila večja od 6.000 evrov. Pri tem so tudi izvzeti tisti, pri katerih je predvidena nadomestna ali nadomestitvena gradnja. Lastniki bodo plačila dobili samodejno preko FURS. Končna ocena škode in višina pomoči, ki jo bo prizadetim namenila država, bo ocenjena na podlagi zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Starejšim od 65 let in ranljivim skupinam bodo omogočene krizne namestitve z možnim podaljšanjem. Tisti, ki se v svoje domove ne bodo mogli vrniti, bo omogočeno namestitev v institucionalnem varstvu.

Nadomestila za lastnike prizadetih objektov

Vlada namenja dodaten denar tudi tistim, ki so nastanjeni v začasnih nastanitvah ali pri sorodnikih. Ukrep velja za lastnike hudo prizadetih objektov, v katerih bivanje ni mogoče. O dodelitvi tega denarja bo odločala občina, v kateri ima prosilec stalno prebivališče. Opredeljene so tri višine nadomestila, odvisno od števila družinskih članov: 150, 200 in 250 evrov.

Spregovoril je tudi o nadomestitvenih gradnja, ki so predvidene za primere, kjer ljudje živijo na poplavno zelo ogroženih območjih oziroma na območjih, kjer grozi erozija oziroma plazovi. Strokovno mnenje bo podala državna tehnična pisarna. Dodal je, da bodo morali biti razlogi utemeljeni in razloženi. Sklep, da je neki objekt primeren za nadomestitveno gradnjo, bo objavljen 15 dni, zato, da bodo ljudje lahko podali svoje pripombe. Po potrditvi sklepa svetu za obnovo, ki ga vodi Marjan Pipenbaher, bo sklep romal v potrditev vladi.

Pravi, da država lahko ponudi tudi nadomestno nepremičnino, možnost pa je tudi odškodnina na podlagi izvedenih cenitev. Posameznik se lahko odloči, da vzame odškodnino in sam rešuje novonastalo situacijo. Zakon ureja tudi vprašanje doplačil v primeru, da bi bila nadomestitvena gradnja manj vredna od sedanje. »Gre za varnost ljudi in njihovega premoženja, zato je treba postopke voditi hitro in učinkovito. Ljudi ne smemo izpostavljati dodati nevarnosti,« je poudaril.

Šefic je pojasnil tudi, kakšna usoda čaka krajane Strug, ki so trenutno nameščeni v začasnih namestitvah. »Dejstvo je, da so vsi krajani v začasnih nastanitvah. Ta plaz je po naši oceni nevaren, kar smo prav tako povedali na prvem sestanku. V občini Luče imajo že nekaj možnosti za nadomestno gradnjo, ocenjujemo pa, da bi lahko nadaljnji postopki zelo hitro stekli,« Poudaril je, da mnenja od zadnjega sestanka niso spremenili. »Še enkrat bomo zelo jasno povedali, da naj ljudje ostanejo v začasnih nastanitvah, potem pa se bomo pogovarjali naprej, kako do nadomestitvenih gradenj poskrbeti zanje.«

»Ob zadnjih neurjih pokazalo, da plaz v Strugah ni stabilen in da lahko povzroči škodo. V okolici so še drugi plazovi, ki so prav tako nevarni,« je dodal.