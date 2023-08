Z lučko k devici Mariji

Ura je odbila osem zvečer, na Zaplazu, pravijo mu tudi dolenjske Brezje, od leta 2008 tudi osrednje romarsko svetišče novomeške škofije, pa se je razlegla molitev Mariji v čast. Tisti hip je izpod vznožja hriba proti vrhu, kjer so leta 1800 pozidali prvo kapelo, krenila truma vernikov, ki se vsako leto na predvečer največjega Marijinega praznika, Marijinega vnebovzetja, udeležijo romanja. Prvi so bili v ponedeljek zvečer na Zaplazu že okoli 18. ure, dobri dve uri in pol pred začetkom bogoslužja. Prišli so od blizu in daleč, nekateri celo peš iz Radeč, za kar so porabili lep kos dneva. Romarska cerkev Matere božje na Zaplazu je ena od 320 cerkva na Slovenskem, ki so posvečene Mariji.

Več kot 200 let že prihajajo na ta konec. FOTO: Drago Perko

»Del poti smo napravili peš kot romarji. Prehojena pot nas spominja na življenjsko pot, ki jo hodi vsak od nas. Vsak od nas je prišel z določenim namenom, zase, za družino ali pa iz kakega drugega namena. Vsi smo tu, da praznujemo in poglobimo našo vero. Vzpodbudo za to lahko dobimo iz Marijinega življenja in njenega sprejemanja Božjega načrta,« je v pridigi med drugim povedal novomeški škof Andrej Saje, ki se je ob tem spomnil na vse trpeče zaradi vodne ujme, ki je prizadela Slovenijo.

Fantje so pred cerkev prinesli kip Marije. FOTO: Drago Perko

»Nesreča nas sili k premisleku v našem življenju, k skrbi za okolje in odnosu do stvarstva in dobrin, ki jih imamo. Drug z drugim smo povezani in smo soodvisni,« je dodal, pridigi pa je sledila posvetitev slovenskega naroda Mariji. »Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem, da bi v zvestobi evangeliju gradila edinost. Tebi izročamo slovensko domovino, da bi napredovala v luči vere in krščanskega izročila. Tebi izročamo naše rojake po svetu, da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini. Sprejmi nas v svoje varstvo in nas izroči svojemu Sinu Jezusu, našemu Odrešeniku, ki živi in kraljuje vekomaj,« so verniki tudi na Zaplazu s posebno molitvijo vnovič posvetili slovenski narod Mariji. Prav Zaplaz je bil leta 1991 sploh prvi v Sloveniji, kjer so opravili to posvetitev Slovenije Mariji Devici.

Maševanje je vodil dr. Andrej Saje, prisoten je bil tudi apostolski nuncij v Sloveniji msgr. Jean-Marie Speich. FOTO: Drago Perko

Zaplaz je pri vernikih zelo priljubljena romarska točka. Spada v novomeško župnijo, cerkev in župnijo tod vodi duhovnik Marko Japelj, ljudje pa tja prihajajo več kot 200 let. Prvo kapelo naj bi postavil domačin, ki je tod hodil sekat kole za svoj vinograd. Tri dni zapored je pri delu naletel na kip Marije z Jezusom v naročju. Tretji dan je spoznal, da gre za isti kip. Ni ga več nosil domov, ampak je tja dal postaviti kapelo, molitev pred Marijo naj bi mu ozdravila tudi ženo. Leta 1800 so tam sezidali prvo kapelo, a so jo morali večkrat porušiti, na koncu pa so jim le dovolili, da jo imajo. Boljši časi se Zaplazu pišejo od leta 1845, ko je škof Wolf leta 1845 obiskal Čatež, da bi posvetil tamkajšnjo župnijsko cerkev, ob tem pa videl in spoznal pobožnost ljudi in jim dovolil, da postavijo cerkev. Leta 1866 so jo razširili, v sedanji obliki jo je dal postaviti nekdanji tukajšnji župnik Henrik Povše, od 1926. pa se visoko dvigata mogočna zvonika.