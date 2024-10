Višek kulture ob obletnici minoritov

Ob 750. obletnici prve omembe mariborskega samostana minoritov, ki danes tvori enega izmed sodobnih kulturnih branikov mesta ob Dravi oziroma Kulturno četrt Minoriti, so minuli konec tedna v prostorih Lutkovnega gledališča Maribor ter v Sodnem stolpu poskrbeli za pester program. Najprej so si gostje lahko ogledali brezplačno filmsko projekcijo Rossellinijevega in Fellinijevega Svetega Frančiška Asiškega, ki je bil eden izmed pobudnikov svetovnega reda minoritov. Film prikazuje epizode iz Frančiškovega življenja in življenja njegovih bratov, osredotočene na preprosto, skromno in duhovno življenje. Obiskovalce sta nagovorila Boris Hajdinjak, dolgoletni direktor mariborske Sinagoge, ter zgodovinar dr. Aleš Maver, ki sta napovedala simpozij ob 750-letnici mariborskih minoritov.

Brez občinske podpore

Prejemniki 11. ZIZ nagrad z Niko Bezeljak, režiserko in prejemnico ZIZ prstana FOTO:: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

V sosednji dvorani oziroma v Sodnem stolpu pa je potekal 6. ZIZ Festival oziroma dnevi mariborske alternativne gledališke produkcije, ki resno opozarja na opustošenje v mestu. »Blodimo po opustelem mestu, izsušenih grl, z žejo po kulturi. Kljub vsem gradbenim jamam, propadlim projektom, vsem neizpolnjenim obljubam in novim platojem Maribor niti betonska džungla ni. Maribor usiha, Maribor izumira, Maribor postaja puščava.« Zizovci so v minulem letu predstavili sedem uprizoritev mariborskih neodvisnih producentov, del programa so predstavili tudi v Sodnem stolpu. Za veliki finale so 11. podelili ZIZ nagrade. »Srčno se zahvaljujemo koproducentu Narodni dom Maribor – Vetrinjski dvor in soorganizatorjem MKC Maribor, Pekarni Magdalenske mreže, Momentu, KČ Minoriti ter Lutkovnemu gledališču Maribor, da se je festival kljub temu, da od občine ni prejel niti evra, lahko zgodil,« so sklenili.