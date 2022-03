V tem trenutku najbolj znana ženska v ZDA prihaja iz Evrope, in to iz dela, ki je po ameriških standardih spadal na temno stran železne zavese. Gre za 32-letno Ukrajinko Veroniko Homin, partnerico Seana McVaya, glavnega trenerja moštva ameriškega nogometa Los Angeles Rams, ki je prejšnji teden zmagalo v slovitem superbowlu, kot imenujejo finale lige NFL. Njena zgodba ni zgodba klasične lovače za bogatim in vplivnim moškim v obljubljeni deželi, čeprav je odeta v tančico skrivnosti, ki je ne morejo odstreti še tako vztrajni raziskovalni novinarji družabne kronike. McVay in Hominova sta se zalju...