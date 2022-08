Tisoč kepic za gasilce!

V slaščičarni Elida v središču Križevcev pri Ljutomeru so se izvirno zahvalili gasilcem za njihov trud na Krasu. V petek, zadnji v letošnjem juliju, so namreč ves izkupiček od prodaje sladoleda, kave, napitkov in vsega drugega, kar ponujajo v slaščičarni, namenili Gasilski zvezi Križevci, ki je sodelovala pri gašenju največjega požara v zgodovini Slovenije. »Gasilci so nam pripravljeni pomagati vsak dan, zato lahko tudi mi zanje delamo vsaj en dan v letu. S tem se jim za vse dobro, kar storijo za vse nas, nikakor ne moremo oddolžiti, malo pa jim le lahko pomagamo,« je povedal last...