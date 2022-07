Če je kdo postavil Slovenijo na vinski zemljevid sveta, je to Aleš Kristančič. Najbolj je vplival na razvoj sodobnega slovenskega vinarstva in prepoznavnost naših vin v svetu. Njegova vina Movia, med katerimi sta najbolj znani veliko belo in veliko rdeče, že desetletja sodijo v sam vrh najboljših slovenskih vin. Korenine Movie segajo v začetek 18. stoletja, družina Kristančič pa za posestvo skrbi od leta 1820. Aleš je v osmi generaciji Kristančičevih prevzel družinsko posestvo sredi 80. let prejšnjega stoletja in kot eden prvih pri nas začel svoja vina zoreti in starati v hrastovih sodih. Resn...