Šeško vrača Keku z obrestmi

Poletje nam je postreglo s slovensko nogometno pravljico na evropskem prvenstvu. Čeprav je poraz v osmini finala proti Portugalski še kako bolel, se je prelival s ponosom zaradi načina, kako se je Slovenija umestila na evropski nogometni zemljevid.

Bolelo je

»Nismo idealni, tudi jaz nisem. Vidim pa še možnosti za napredek pri igralcih. Vsaka sekunda izkušenj, ki so jo odigrali na turnirju, bo prišla prav. Prepričan pa sem, da lahko igramo boljši nogomet, boriti pa se ne moremo bolj, tu so šli fantje čez svoje meje,« je že večer po porazu proti Portugalcem razmišljal selektor Matjaž Kek, ki se je zavedal, da je pred ekipo zahteven uvod v nogometno jesen (Uefina liga narodov), rane z evropskega prvenstva pa bo treba zaceliti. Tudi zato, ker je imel Benjamin Šeško v 115. minuti v nogah strel za zmago in četrtfinale. Povsem sam je prišel pred portugalskega vratarja Dioga Costo, a je bil slednji uspešnejši.

Matjaž Kek s svojo ekipo z lekarniško natančnostjo in fantastičnim občutkom vodi reprezentanco. FOTO: Leon Vidic

»Na eni strani imamo enega največjih igralcev na svetu, ki je dal to že ničkolikokrat skozi. In tudi njegova čustva kažejo veliko spoštovanje do Slovenije. Glede tega sem zelo zadovoljen. Naša mladost ima še dovolj prostora, da napreduje in da bo še boljša. Začetek Šeškove kariere je zelo obetaven, v meni ima največjega podpornika in nekoga, ki ga najbolj spoštuje. Sem pa prepričan, da bo ta kariera bleščeča,« je že poleti opozarjal Kek, ki daje svojim igralcem, na način, kot zna le on, posebno gotovost, vero, zaupanje. To imaš ali nimaš. Matjaž Kek to ima, imel je tudi Igor Kokoškov, ki je leta 2017 vodil košarkarje do evropskega naslova. Kek je verjel in že na uvodu v nogometno jesen dobil nazaj z obrestmi. Tudi zato, ker je vedel, kako mora reagirati poleti. Predvsem v primeru Šeška, ki je z velikimi pričakovanji in obeti prišel na evropsko nogometno prvenstvo, a odšel ne povsem pomirjen.

Začel v NK Radeče Benjamin Šeško je star 21 let in je član Leipziga, kjer igra od lani. Med letoma 2019 in 2021 se je kalil v Salzburgu, športno pot pa je začel v NK Radeče. Vmes je treniral in bil član Rudarja Trbovlje, nase pa je prvič opozoril v dresu NK Krško, potem še v dresu NK Domžale. V dresu članske reprezentance je zaigral na 35 tekmah, dosegel je 14 golov. Debitiral je 1. 6. 2021 proti Moldaviji.

Rastejo

Beni je v dresu Slovenije zabil 14 golov. FOTO: Leon Vidic

A tudi to je del razvoja, ki ga (je) mora(l) prehoditi Benjamin. Nova sezona je prinesla nove izzive, na reprezentančno akcijo je prišel igriv in proti Kazahstanu pokazal velik del svojega razkošnega asortimana. Kazahstanci bodo še lep čas sanjali o njem (v 2. tekmi Uefine lige narodov jim je v Stožicah zabil tri gole), hkrati pa je napovedal, da Kek ni edini, ki želi na svetovno prvenstvo, ampak si tega še kako želi vsa reprezentanca.

Na 1. mestu »Mislim, da smo imeli celotno tekmo pod nadzorom. Vanjo smo vstopili odločno in samozavestno. Benjamin Šeško je znova dokazal, da je izjemen igralec, saj je njegova predstava res navdušila, a je tudi celotna ekipa delovala zelo usklajeno. Tekmo smo mirno pripeljali do konca, kar kaže na našo rast in zrelost kot ekipa. Kazahstan je sicer z novim trenerjem prinesel nekaj sprememb, vendar smo se na njih odlično odzvali. Zdaj nas čakajo težki izzivi v oktobru, ko bomo proti Kazahstanu in Norveški igrali v gosteh, vendar sem prepričan, da bomo uspešni tudi tam, če bomo pravi,« Jaka Bijol, komandant slovenske obrambe, potrdi, da se vse začne in konča pri ekipi. Ki ima po dveh tekmah v ligi narodov štiri točke in je na 1. mestu v svoji skupini, oktobra pa jo čakata dve zahtevni gostovanji: 10. 10. na Norveškem, 13. 10. pa v Kazahstanu. Doma bo Slovenija spet 14. 11., v Stožice prihaja Norveška.

»Neverjetno je videti, da reprezentanca raste in raste. Visoka kakovost od strokovnega štaba do igralcev. Če se bo to še gradilo, bomo lahko visoko ciljali za vsa tekmovanja,« se tudi Šeško zaveda, da Slovenija v tem hipu izgleda dobro, pragmatično in razigrano. Tudi zato, ker je Kek vedel, kako ravnati s Šeškom, ga v pravem trenutku podpreti, tudi zaščititi. Kot smo že zapisali: to imaš ali tega nimaš, znaš ali ne znaš. Kek to ima in zna. Tudi zato mu igralci vračajo tako kot mu.