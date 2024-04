Rumena nas napolni z energijo: izberemo jo, če se počutimo utrujene

Počasi se približuje izpitno obdobje in tudi zamudniki in tisti, ki s študijem radi odlašajo, kolikor se le da, bodo morali zavihati rokave. Da bi šlo znanje hitreje in bolj učinkovito v glavo, pa je zelo pomembno tudi okolje, v katerem se učimo. Pri tem lahko upoštevamo načela starodavne kitajske filozofije, ki jo poznamo pod imenom feng šuj, pa tudi psihologijo barv. Nekatere barve nas bodo namreč pomirile, druge poživile, tretje pomagale, da se osredotočimo na delo.

Postavitev po načelih feng šuja FOTOGRAFIJE: Getty Images

Med barvami, ki poživljajo, je na prvem mestu rdeča, ki pa ne ustreza vsem, mnogi namreč pravijo, da je veliko preveč stimulativna in obdani z njo hitro postanejo nemirni. V tem primeru raje izberemo oranžno, ki prav tako vsebuje rdeče odtenke, poleg njih pa še rumene, ki rdeče nekoliko umirijo. Rumena je barva dobre volje in nas prav tako napolni z energijo. Omenjene zato izberemo, če se počutimo utrujene ali nam manjka motivacije za študij.

Po feng šuju naj bi bila pisalna miza postavljena tako, da je okno, ko sedimo za mizo, na naši desni strani.

Tisti, ki pred izpitnim obdobjem bolj kot kaj drugega v sebi čutijo nemir in se težko umirijo ter zberejo misli, naj raje posežejo po barvah, ki delujejo pomirjujoče. To so vse odtenki zelene in modre, tudi pastelno rožnata in barva sivke. Slednja je še posebej čudovita v kombinaciji s sivo, modra se odlično poda k beli, zelena pa k rjavi. Tudi povsem nevtralni odtenki lahko delujejo pomirjujoče, saj prostor naredijo domačen; kombiniramo jih z lesom in drugimi naravnimi materiali pa seveda zelenimi rastlinami.

Pazimo, da s hrbtom ne bomo obrnjeni proti vratom.

Miza naj bo bela ali rjava

Da se obdamo z njimi, priporoča tudi feng šuj, srečo in pozitivno energijo nam bo prinesla že mala lončnica na pisalni mizi. Pomembno je tudi, kako je postavljena pisalna miza. Čeprav notranji oblikovalci običajno svetujejo, da jo postavimo ob okno, saj bodo tako med študijem ali delom oči najmanj trpele, pa se tisti, ki upoštevajo načela feng šuja, s tem ne strinjajo. Miza naj bi po njihovo stala tako, da je okno, ko sedimo za mizo, na naši desni strani. Tako se lahko energija namreč najbolj nemoteno pretaka po prostoru in vse, česar se bomo lotili, bomo opravili hitreje in učinkoviteje. Če si želimo v prostor vnesti dodatno pozitivno energijo, si omislimo še vetrne zvončke iz bambusa ter jih obesimo v bližino okna.

K oknu obesimo zvončke iz bambusa.

Problematična so lahko tudi vrata v sobo, kjer smo si uredili študijski kotiček. Idealno bi bilo, če bi mizo postavili diagonalno nasproti vrat, če to ni mogoče, pa nekam, od koder bomo vrata še vedno videli, vsaj s kotičkom očesa. Najslabša izbira je, da smo, ko sedimo za mizo, proti vratom obrnjeni s hrbtom, v tem primeru namreč nimamo pregleda nad prostorom niti nadzora nad tem, kdo in kdaj vanj vstopa, kar lahko v nas vnese nemir in poveča negativno energijo. Miza naj bo rjava ali bela, to sta edini barvi, ki ju za ta kos pohištva dopušča feng šuj. Rjava je barva narave, bela pa poskrbi, da se bolje osredotočimo na delo.