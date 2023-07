Boris Gašparin je veteran najbolj prefinjene kulinarike. Gastronomija in vrhunska vina so njegovo ime ponesli v svet. Nič manj imajo z uspehom opraviti njegova toplina in gostoljubnost, skromnost in spoštovanje sočloveka ter narave. Pred dnevi je praznoval 70. rojstni dan, resnično radost do življenja izžareva njegov nasmeh. Zgodba Borisa Gašparina iz Nebla je pripoved o strasti in pogumu, trdem delu in viziji. Sledil je svojim sanjam, v rokah drugega tako ali tako ni imel. Pri njih je jedel tudi papež. FOTO: osebni arhiv Mati Vilma Gašparin je v pričakovanju prvorojenca z možem Mirkom vse p...