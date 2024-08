Pred vrati prvi jubilej

David Šalamun in Anja Zorjan sta ustanovna člana ansambla Refren, ki se mu je pred tremi leti pridružil še tretji član Aljaž Zlodej. Vsi prihajajo iz Štajerske, iz Jurovskega Dola in Vitanja, sedež ansambla je v Vitomarcih. Vsi člani so multiinštrumentalisti, pogosto poprimejo za različne inštrumente, kar seveda pride še kako prav na različnih nastopih; najpogosteje nastopajo na zasebnih rojstnodnevnih zabavah.

»Vsak od nas aktivno igra vsaj štiri inštrumente, v osnovi pa smo vsi harmonikarji. Jaz in David sva se učila klavirsko harmoniko, Aljaž pa diatonično, igranja vseh drugih inštrumentov pa smo se naučili sami,« pravi Anja Zorjan, ki mnoge preseneti, ko zatrobi v svoj bariton. Anja je v ansamblu našla tudi ljubezen, z Davidom sta že nekaj časa par.

Vsi trije igrajo več inštrumentov, prav vsi pa obvladajo harmoniko. FOTO: ARHIV ANSAMBLA

Še letos zgoščenka

Sicer pa je ansambel Refren klasični trio z večglasnim petjem. Na igranjih ne preigravajo zgolj uspešnic drugih ansamblov, posnetih imajo tudi že sedem lastnih skladb, katerih avtorji so sami. Zadnjo, sedmo, so izdali v tem tednu, naslov skladbe pa je Mamina kava. Melodijo zanjo je ustvaril David Šalamun, pri besedilu je moči združil z Jasmino Zorjan, Anjino sestro, ki je avtorica večine njihovih skladb, aranžma je delo Anje Zorjan. »Zdaj imamo že skoraj v celoti posneto našo prvo zgoščenko, ki bo zelo verjetno izšla še letos,« nam je še povedala Anja.

Seveda pa se pripravljajo na praznovanje prvega jubileja, ambiciozni mladi Štajerci so se prvič zbrali na skupnih vajah julija 2014. 10-letnico naj bi zaznamovali s koncertom v Vitomarcih, in sicer oktobra, in tega se že zdaj zelo veselijo. Za svoje pesmi vedno posnamejo tudi videospot. Lani so posneli dva, in sicer za polki z naslovom Če vedel bi in Deklica za vse, še leto prej za valček Rože za mamo. Najnovejšega za Mamino kavo so posneli na turistični kmetiji Arbajter in Wellness Veronika, kjer prijazno osebje vedno poskrbi za odlično postrežbo. Skladbo so posneli v studiu Lugoton Bojana Lugariča.